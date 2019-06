Sara Tui recula y se despide del Egatesa para firmar en el Madrid

Sorpresa inesperada en la UD Granadilla Tenerife Egatesa con la baja de la mediocentro gallega Sara Tui. La catorce del conjunto blanquiazul, que hace algunas semanas había firmado la renovación que le ofreció la entidad en la que ha permanecido desde el año 2015, reculó y expresó su intención de salir en busca de mayor protagonismo. Su nuevo equipo, el Madrid Club de Fútbol Femenino.

Tal y como ha sucedido en los pretéritos mercados, vuelve a salir del Granadilla una futbolista con contrato en vigor. En invierno, fue Paloma Lázaro, que puso rumbo a Italia, ahora lo hace Sara González -Sara Tui-. "Mientras no me echen, seguiré en el Granadilla Egatesa", declaraba el pasado 17 de mayo a este diario; no obstante, ha sido ella la que ha rectificado sobre la primera decisión. La respuesta de los dirigentes granadilleros fue positiva y no pusieron impedimento alguno.

Los argumentos esgrimidos por la jugadora para salir se basan en la búsqueda de un nuevo reto en el que contaría con mayor protagonismo del que esperaba tener en el Granadilla Egatesa 2019/20.

El Madrid CFF será su nuevo destino. El club con sede en Matapiñonera le ofrece la posibilidad de tener un rol importante y, paralelamente, dispone de una potente sección de fútbol playa -fue subcampeón de Europa-, en la que Tui podrá seguir fogueándose.

La de la comarca del Bajo Miño abandona un plantel en el que se enroló en el periodo estival previo al debut del Granadilla en la máxima categoría del fútbol español, y lo hace después de disputar más de 100 encuentros portando la blanquiazul y sumando once goles.

Ante la baja, el Granadilla Tenerife Egatesa no acudirá al mercado en busca de una centrocampista -sí de una central y una delantera que ya tienen cerrada- de su corte, ya que apuesta por Silvia Doblado, Eva Llamas y la internacional Raissa Feudijo. Además, la directiva sureña no quiere cortarles la progresión a la canterana Paola Hernández, así como a la grancanaria María Tejera, recientemente fichada para el filial.

El Real Madrid, en el 20/21

El Real Madrid confirmó ayer haber alcanzado un acuerdo con el Club Deportivo Tacón para fusionarse "por absorción" con vistas a la temporada 2020/21, según aprobó la Junta Directiva de la entidad blanca, que someterá a votación dicho compromiso en la próxima Asamblea General de socios.

"Durante esta próxima temporada 2019-2020, el primer equipo del CD Tacón entrenará y jugará sus partidos en la Ciudad Real Madrid, en un marco de colaboración transitoria entre ambos clubes", añadió el club.