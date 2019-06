La tinerfeña Melania Suárez fue segunda en la categoría Open

Llegó a la final completando las anteriores rondas como primera de los diferentes heats. Melania Suárez volvió a escribir una página de oro en su novel, pero excelso currículum en el mundo del surf. En el día de ayer, y después del gran rendimiento ofrecido el pasado domingo, se hizo con el subcampeonato de España en categoría Open. La natural de la Punta del Hidalgo sumó 12,10 en una final muy ajustada en la que Janire González se impuso con la friolera de 16 puntos en A Frouxeira (Valdoviño, A Coruña). Mañana competirá en sub 16, categoría que le corresponde por edad.

Desde que emprendió el viaje a tierras gallegas, y según expresó a este medio, Melania Suárez iba con muy buenas sensaciones y con la intención de imponerse en su categoría (sub 16) y en Open. La premisa, a punto estuvo de convertirse en realidad en la tarde de ayer.

Con el billete para semifinales en el bolsillo -lo consiguió liderando cada una de las rondas previas-, Melania dio un recital sobre su tabla en la fase previa. La puntera salió con el propósito de mantener, e incluso, aumentar el nivel dado hasta el momento y aprovechar las buenas condiciones que registraba la playa de Valdoviño. Al final de la última manga, sólo encontró resistencia en la vasca Bianca Tye, sin embargo, acabó superándola por más de dos puntos (10.65 a 8). La tinerfeña llegaba a la final como primera.

En el heat 11, Melania se vio las caras con Bianca Tye, Nerea Donaire -a las que superó- y con la joven surfista de 14 años, Janire González, que se acabaría imponiendo con una puntuación de 16 créditos por los 12.10 de la rider lagunera. Lo peleó hasta el final, pero no pudo ser.

Melania Suárez, satisfecha

La rider tinerfeña Melania Suárez valoró positivamente su subcampeonato, el cual, "pese a no servir para un circuito de mayor rango", le sirve para que le den "ayudas", explica a El Día. Se reencontrará mañana con el que fue su verdugo en la final Open, Janire González, no obstante, Melania se centra en su participación sub 16 con l aintención de conquistarla. "Es una categoría que no es tan importante como la Open, pero es necesaria", relata. Mientras, asegura que intentará hacerlo "lo mejor posible" en Hossegor, próxima cita de la WSL.