Los Realejos y Santa Cruz ganan el Interescuelas

La plaza de Santa Ana, en Tamaimo (Santiago del Teide), acogió la última jornada del VIII Torneo Interescuelas CajaCanarias de Ajedrez, competición que congregó a 29 equipos y más de 180 jugadores. Las escuelas de Los Realejos y Santa Cruz de Tenerife, líderes desde la primera jornada, certificaron su respectiva condición de favoritas. En Sub 12 la escuela Al Shah Mat Los Realejos no dio opción, al sumar 34 de 36 puntos posibles, si bien la escuela de Santiago del Teide alcanzó el subcampeonato con una más que meritoria puntuación de 31 unidades. Los mejores jugadores fueron Guillermo González (Los Realejos) y su compañero Lucas Hernández. En Sub 16, el Centro de Ajedrez CajaCanarias-Santa Cruz certificó su liderato al vencer a Santiago del Teide y Los Realejos. Eduardo González (Los Realejos) y Acoraide Hernández (Santiago del Teide) fueron los mejores a título particular.