Palmarés y experiencia, avales para reinar

"Claramente, mi objetivo es lograr mi tercer título mundial", comenta la laureada 'rider'

Fue la campeona más joven en ganar y revalidar (2014 y 2015) un circuito internacional. La bodyboarder tinerfeña, Alexandra Rinder, retorna desde hoy y hasta el próximo día 30 al Campeonato Mundial de la APB (Asociación Profesional de Bodyboarders) con la intención de empezar con un pie en una competición que se adjudicó ya en los años 2014 y 2015. Asegura llegar "muy motivada" y con las "ganas suficientes" de luchar por acabar logrando su tercer título planetario. En Chile se jugará los primeros 5.000 puntos en litigio.

"Me he estado preparando para dar lo máximo. Tengo buenas sensaciones, pero este es un deporte en el que lo puedes dar todo, pero depende, también, de las condiciones. Espero que llegue a casa con dos buenos resultados; con dos primeras posiciones que me sitúen primera en el ranking mundial", comenta la rider a El Día.

Desde 2015 no logra atrapar un título del prestigioso circuito internacional. Rinder asume tener "una espinita clavada" después de no conseguir pasar del segundo puesto. "El año pasado acabé segunda y me quedé súper cerca de ganar el título; pero es así, hay que seguir luchando", asevera. Del mismo modo, dice haber "aprendido de los fallos" durante esta pretemporada.

Muchos ojos la seguirán desde que abandone la arena de Iquique para conjurarse en el agua con su boogie. Alexandra asume que existe expectación sobre su figura: "La mayor presión es la que uno mismo se pone. A veces, eso es bueno, otras malo, pero soy así; me gusta luchar por lo que quiero. Mis amigos, familia y patrocinadores me apoyan; todos quieren que gane, pero no me imponen presión. Me la pongo yo".

La especialista acuática también se ha atrevido con el surf, no obstante, al menos por el momento, no abandonará el bodyboard por esta práctica, es más, revela "haber surfeado un poco menos. Este año me he concentrado en ganar otro título mundial y en hacer proyectos con mis patrocinadores. He tenido que dejar un poco el surf". Su vocación por la disciplina de la tabla le hacía proyectar sus sueños, hasta el año pasado, en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. "Mi sueño era representar a Austria -su padre es de allí y Alexandra posee dicha nacionalidad- en Tokyo, pero no va a ser posible. Si es por decidir, tengo que ir al bodyboard porque es lo más que me apasiona en este mundo. Si quiero llevarme el tercer campeonato a casa, tengo que darle 100% al bodyboard", relata la deportista habitual en La Caleta.

Desde ayer, día en el que comenzaron la ronda de triales con buenas condiciones meteorológicas, se surfea en la costa chilena. No obstante, hasta mañana o el martes no le tocará el turno a Alexandra Rinder que espera "dejar la bandera de Canarias en lo más alto del podio".