Hamilton se pasea en Francia y se aleja en el Mundial

El piloto británico Lewis Hamilton y la escudería Mercedes prolongaron este domingo su tiranía en el Mundial de Fórmula Uno de 2019, ya que a la victoria en la carrera se añadió un nuevo doblete de los germanos, el sexto tras ocho grandes premios del actual certamen.





A 50th 1-2 for @MercedesAMGF1 in F1@LewisHamilton secures the victory in France@ValtteriBottas holds on for P2 ahead of a charging @Charles_Leclerc ??#F1 #FrenchGP ???? pic.twitter.com/JhxOT0s4lf