Víctor Moreno: "No he venido aquí para seguir cotizando"

"¿Pero cuándo? ¿Este año?". El director deportivo del CD Tenerife intentó ayer pedir paciencia y hacer entender a quienes le escuchaban y a la afición blanquiazul que el camino hacia la Primera División puede no ser tan corto como sería deseable. "Me gustaría hablar de objetivos reales. Siempre buscamos una frase o titular, pero me gustaría que nos centrásemos en las mejoras particulares", empezó diciendo para no verse comprometido.

Autocrítica

Cuestionado por sus primeros seis meses al frente del área deportiva blanquiazul, admitió errores advirtiendo que "el mayor crítico con el trabajo en la parcela deportiva" es él mismo. "Quizás quisimos apostar sobre seguro y no encontramos lo que buscábamos. Se fueron apagando", dijo sobre los fichajes invernales agregando que "tenía un desconocimiento interno del día a día. Podía tener una visión externa, pero no desde dentro". Incluso, concedió que a posteriori "hubiese tomado otras decisiones".

El objetivo

Para Víctor Moreno, "el objetivo principal y a corto plazo es hacer las cosas bien a partir de ahora, paso a paso, siendo un equipo reconocible, con identidad". No negó el fin último, pero le puso la etiqueta de intangible. "Ojalá podamos volver a Primera conmigo de director deportivo. No he venido aquí para seguir cotizando. Vine aquí a matar, no a especular. Pero queremos construir algo sólido. Mejor antes que después, pero todo tiene su proceso. Me centro más en lo tangible. Hablar de playoffs o ascenso no serviría de nada. Confío en que el trabajo dé sus frutos en el futuro", concluyó.

Los planes

Aunque "el rendimiento depende de muchos factores", Moreno destacó que en las próximas incorporaciones tendrá en cuanto otras variantes. "Es importante conocer el entorno del Tenerife y la Isla, con sus matices, a la hora de elegir jugadores. Tenemos más información para construir desde una mayor solidez", manifestó antes de desvelar que busca "mejorar cada demarcación". Calificó como "probable" que haya cambios "en todas o casi todas las posiciones", situando la reestructuración en un "cincuenta por ciento de la plantilla".

Renovación profunda

Viene por tanto un nuevo CD Tenerife porque "en las dos temporadas anteriores no se ha cumplido el objetivo marcado", algo que calificó el director deportivo como "fin de ciclo, pero también el inicio de algo nuevo, de una oportunidad". Las numerosas modificaciones no serán una constante, puesto que su objetivo será "llegar a futuras ventanas con una base de la plantilla conformada en un 90-95%". Dio otras pistas, descartando "grandes inversiones o traspasos" para centrarse en "jugadores a coste cero". En este sentido, pretende incorporar "jugadores con hambre, de presente y futuro, para pensar en el equipo de la 19/20, pero también de la 20/21 y 21/22". Su intención es "encontrar simetría para una plantilla de no más de 22 jugadores, con futbolistas que sean apuestas de la cantera o Segunda B. Queremos jugadores diferentes, polivalentes, con el objetivo de adaptarnos a las particularidades que ofrezcan cada partido".

Casos particulares

Moreno reconoció que Luis Milla es un jugador "cotizado dentro del mercado" y que se han producido "tanteos, pero no ofertas". Se mostró "dispuesto a escuchar ofertas", pero sin la intención de desprenderse de él o de otros como Malbasic y Naranjo. "Queremos contar con ellos porque son de los más determinantes de la plantilla". En cuanto al primer fichaje, el exespanyolista Álex Bermejo, lo calificó como "una oportunidad de mercado".