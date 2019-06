La era Richotti toca a su fin

Nico Richotti ya es historia en el CB Canarias. El club lagunero anunció ayer por la tarde la rescisión unilateral del contrato que le unía otro año más con el escolta argentino y capitán del equipo tras nueve temporadas como aurinegro. La "decisión deportiva" -según apunta el club-, hasta cierto punto inesperada, ha sentado como un jarro de agua fría en el entorno canarista, que veía en el de Bahía Blanca todo un símbolo del conjunto de Aguere, a la vez que responsable directo del crecimiento del cuadro isleño -desde la LEB Oro- en estos cursos más recientes. La suya viene a ser una más de las numerosas marchas a las que parece predestinado este verano el cuadro isleño, que afronta la que puede ser una de sus reconstrucciones más importantes en sus ocho décadas de vida. Eso sí, la de Nico no es un adiós cualquiera.

La decisión de la dirección deportiva canarista se puede entender en base al rendimiento más reciente del jugador, que no terminaba de dar con una línea de regularidad en su rendimiento, lastrado por algunos problemas físicos de su última y grave lesión de rodilla. Después de más de diez meses de baja el escolta jugó este curso 24 partidos (17 de ACB, dos de Copa y siete de Champions), acumulando 342 minutos, pero no fue hasta casi el epílogo del ejercicio cuando pudo rendir con cierta solvencia. Un increíble triple suyo en Lugo (culminando una brillante actuación de 24 puntos) mantuvo con vida, de hecho, al Iberostar en su lucha por un playoff que finalmente no alcanzó.

No se marcha contento Richotti del club que le ha dado sus mejores años como profesional, ya que su deseo era, al menos, cumplir el año que todavía rezaba de vinculación en su contrato. En la entidad lagunera han entendido que, cuanto más pronto se ejecutara la decisión, más margen tendría el argentino para encontrar acomodo. Y es que pese a que el club presidido por Félix Hernández le ha ofrecido a Nico formar parte de su organigrama técnico, esta opción queda descartada al menos de momento ya que la intención del jugador es alargar su carrera profesional (tiene 32 años) el mayor tiempo posible. El hecho de no poseer la condición de cupo (pese a haber jugado las últimas 11 campañas en España) podría limitarle en sus propósitos.

Ayer en un comunicado, la entidad lagunera agradecía "de manera sincera la dedicación, profesionalidad y compromiso de Nico, que ha cumplido una etapa histórica con la camiseta del Canarias". Un adiós que, por ahora, sabe a poco para un jugador cuyo hueco, en la cancha y en lo emocional, será difícil de reemplazar por la afición canarista.

La carta de despedida de un icono de la afición

Querida afición:

Como ya saben, hoy se puso punto y final a mi etapa con el CB Canarias. Desde el principio fue una relación especial, por cómo llegué hasta acá en 2010. Por si no se acuerdan, les hago un resumen: me encontraba sin equipo ese verano visitando a mi pareja, y empecé a entrenar con el equipo. No era el único, tenía a otro compañero [Dave Fergerson] en mis mismas circunstancias. Hubo una lesión y por tanto una plaza que cubrir. Decidieron hacerlo con uno de los dos jugadores que estábamos entrenando con el equipo, y gracias a Alejandro Martínez, Aniano y Félix, ese fui yo. ¡Ahí empezó todo!

Desde joven siempre soñé con ascender con un equipo a la élite, y lo pude hacer realidad. Soñé con jugar para una afición entregada y leal, ruidosa pero respetuosa, y los encontré a ustedes, una familia. Soñé con ser capitán de un gran grupo humano y lo logré. Soñé con crecer como equipo en la Liga y jugar Copa del Rey y playoff, y lo conseguimos. Soñé con jugar competición europea, y la ganamos.

No voy a mentirles, también soñé con otro final, pero toda esta andadura conjunta ha sido tan increíble que no podía ser perfecta: me hubiera gustado despedirme de otra forma, siendo consciente de que era mi último partido con esta camiseta que llevé nueve temporadas y rodeado por mi afición. Pero al menos, pude hacerlo recuperado de mi lesión y volviendo a sentirme jugador frente a ustedes.

Que no les quepa duda de que siempre di todo de mí por estos colores y por ustedes. Hice lo imposible para que se sintieran orgullosos de mi labor y por llevar a lo más alto este escudo. Me voy con la cabeza alta porque hice lo mejor que supe. Espero que así lo hayan sentido y que guarden un grato recuerdo de mi paso por acá. Quién sabe si en un futuro nuestros caminos vuelven a cruzarse...

Quiero agradecer a TODOS y cada uno de los miembros de este club con los que compartí estos años, ¡son increíbles! Gracias también por su ofrecimiento para incorporarme a su organigrama de trabajo, pero aún me siento bien física y mentalmente para seguir mi carrera deportiva unos años más.

Y sobre todo, GRACIAS, afición, porque sin ustedes nada de esto hubiera sido lo mismo. Me dieron tanto que no sé si alcancé a devolvérselo en estas nueve temporadas.

Todo final trae consigo un nuevo comienzo y, aunque sigamos caminos separados, les deseo lo mejor... ¡Porque lo mejor siempre está por llegar!

#VamosCanarias

Nico Richotti

Casi 300 partidos

Nico es, a día de hoy, el jugador que más veces ha defendido la camiseta aurinegra en la máxima categoría, con un total de 182 partidos; además de ser segundo en el 'ranking' histórico de puntos, triples y valoración en la élite; y tercero en asistencias. En total fueron 283 partidos oficiales como canarista: 73 en LEB Oro (liga regular, playoff y Copa del Príncipe), 182 en ACB, tres en Copa, uno en la final de la Intercontinental y 24 en la BCL.

Retirada de la camiseta

El CB Canarias ha decidido retirar el dorsal número 5 de Nico Richotti, "como deferencia y merecido homenaje por su aportación a la historia reciente del equipo aurinegro, donde ha sido un ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha". El acto de retirada, indica la entidad, tendrá lugar durante un partido del Iberostar, cuando jugador y club lo estimen oportuno, "con el firme propósito de que sea una ocasión especial al abrigo de la afición canarista". Todo dependerá de cuál sea su nuevo destino.