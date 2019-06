El precio de Milla espanta a varios clubes

Los interesados no están dispuestos, al menos de momento, a abonar los cinco millones de euros

El futuro de Luis Milla entra en un escenario que podría convertir a este caso en el culebrón del verano. La proyección del mediocentro madrileño ha despertado el interés de equipos como el Real Valladolid, el CD Leganés, el Granada CF, el Getafe CF o el Celta de Vigo, aunque solo los dos primeros han pedido precio por el joven jugador. La respuesta inicial del CD Tenerife ha sido clara: ni un euro menos de la cláusula de rescisión fijada en su contrato.

Esos cinco millones se han convertido en un cortafuegos perfecto, una situación que podría cambiar a medida que avance el verano y en función de los clubes interesados. Es el pucelano el que más dispuesto a hacer un esfuerzo se había mostrado, pero la irrupción de equipos de mayor potencial económico podría cambiar las cosas. Eso sí, el denominador común de sus futuras propuestas pasaría por ofrecer una cantidad sensiblemente inferior y compensar la misma con variables.

En esta tesitura, sería la voluntad de Milla la que determinaría la postura a tomar. Su intención no es la de forzar, puesto que se encuentra cómodo en la Isla y conoce la intención del club de ampliar su contrato, mejorar sus emolumentos y subir la cláusula de rescisión. Pero el centrocampista también es consciente de que el tren de Primera no pasa con frecuencia. Si se decide a pedir su salida, Miguel Concepción tendría que activar una de sus máximas: no mantener en el equipo a alguien que no quiere estar.

Obtener una buena cantidad para seguir mejorando el tope salarial y guardarse un porcentaje de sus derechos, así como lograr una buena cesión de la entidad que se haga con sus servicios son algunas de las compensaciones que podrían estar sobre la mesa de Víctor Moreno.

La resolución de este caso podría demorarse en el tiempo si no hay un pretendiente decidido a abonar la totalidad de la cláusula de rescisión o, como mínimo, que dé el paso e incremente su interés hasta el punto de obligar al Tenerife a sentarse a negociar. Lo que no le gustaría al director deportivo blanquiazul es que ese movimiento se acabe produciendo en el tramo final del mercado. Milla, además, quiere mantener intacta su ejemplar imagen en este año y medio de estancia en la Isla.

Concepción habla hoy

Miguel Concepción romperá hoy su silencio en un desayuno que compartirá con los medios de comunicación y que tendrá lugar en el hotel Silken Atlántida de Santa Cruz de Tenerife a partir de las 9:30 horas. El presidente estará acompañado por su consejo de administración y el director deportivo Víctor Moreno.

La intención inicial era la de dar a conocer durante el citado encuentro el nombre del nuevo entrenador, aunque las gestiones se habían atascado a 48 horas para la fecha de la comparecencia. Hoy se sabrá si han llegado a buen puerto.

Además, el máximo mandatario blanquiazul tiene previsto analizar la temporada recién finalizada, asumir su responsabilidad y atender las distintas preguntas que se le planteen. Su intención es reforzar públicamente a sus más estrechos colaboradores.

Juan Carlos Real quiere jugar en Primera

El exblanquiazul ha completado una gran temporada en la UD Almería (10 goles y 5 asistencias en 40 partidos), pero acaba contrato el 30 de junio y no quiere renovar. Miguel Ángel Corona, director deportivo de la escuadra andaluza, confirmó que negocian su continuidad. "Somos conscientes de que su objetivo es jugar en Primera, pero pelearemos por él hasta el final", dijo.

Unzué ya tiene lateral derecho: Pablo Maffeo

Pablo Maffeo, lateral de 21 años que militó en el Stuttgart alemán la pasada campaña, se ha convertido en el primer refuerzo del cuadro catalán para afrontar el reto del retorno a la máxima categoría en la primera temporada. El equipo de Juan Carlos Unzué abre este mercado con un futbolista clave en su anterior etapa gerundense.

Akapo refuerza la zaga del Cádiz de Álvaro Cervera

El Cádiz anunció ayer un acuerdo con Carlos Akapo para su incorporación por tres temporadas. El lateral de 26 años procede de la SD Huesca, habiendo jugado más de 1.100 minutos en LaLiga Santander durante el recién finalizado ejercicio. Se cumple así una de las peticiones de Álvaro Cervera para la zaga cadista.

Iza Carcelén podría ser objetivo del Tenerife

Isaac Carcelén, lateral de 26 años del Rayo Majadahonda, está en la agenda de Las Palmas, Albacete, Mallorca, Cádiz y Tenerife, según informó ayer El Desmarque. Su polivalencia y carácter ofensivo, además de la buena temporada realizada en las filas del equipo madrileño, han provocado el interés de tantos clubes.

Shibasaki, con una oferta para jugar en México

Gaku Shibasaki, que fue jugador del Tenerife entre enero y junio de 2017, podría abandonar el Getafe para embarcarse en una aventura al otro lado del Atlántico si decide aceptar la oferta de los Pumas de la UNAM. Este equipo, dirigido por el español José Miguel González Míchel, lleva seis meses siguiendo al nipón y busca aligerar su plantilla para ficharlo.