Giovanni: objetivo Pristina

En pleno mes de junio está a punto de comenzar la temporada 19/20 para los clubes europeos que se ganaron el derecho a jugar las rondas previas de las competiciones continentales.

En uno de esos equipos, el Lincoln Red Imps, milita el tinerfeño Giovanni Rodríguez. El delantero cedido por el CD Tenerife lleva dos semanas entrenando a las órdenes del grancanario Víctor Afonso para preparar la participación del campeón gibraltareño en la fase preliminar de la Champions League, un torneo cuadrangular que tendrá lugar la próxima semana en Pristina y del que saldrá el equipo que completará las eliminatorias de la primera etapa de clasificación para esa competición.

El Lincoln se enfrentará al anfitrión, el Feronikeli, que conquistó el título liguero de Kosovo. La otra semifinal medirá a los vencedores de las Ligas de Andorra y San Marino: Santa Coloma-Tre Penne. El mejor de los cuatro podrá seguir avanzando en la Champions si posteriormente supera al The New Saints de Gales, en una fase en la que ya no estará Giovanni, cuyo compromiso con el Lincoln no irá más allá del 30 de junio tras iniciarlo en el mercado de invierno. A partir de esa fecha, el canterano regresará a su isla natal para iniciar la pretemporada como futbolista blanquiazul, sin saber todavía cuál será su plantilla, la de Tercera División o la profesional.

Giovanni prefiere no recibir aún esa información. "No quiero que me digan nada. Es mejor que mi cabeza no esté más allá de lo que está pasando ahora", afirma antes de dirigirse al estadio Victoria, su casa deportiva desde el pasado mes de enero. Aunque cuenta con la ventaja de haber formado parte de la plantilla que se alzó con el título de campeón de Gibraltar (once partidos jugados y cinco goles), no tiene asegurada su presencia en la expedición rojinegra que partirá hacia Kosovo, ya que su competencia ha aumentado con los fichajes que ha incorporado el club este mes. "Han venido nuevos compañeros para la Champions y somos unos 30 jugadores entrenando", apunta Giovanni, quien ahora comparte vestuario con futbolistas con recorrido en Segunda A o Segunda B, como Iván Aguilar o Jesús Ramos Gato.

Por tanto, su reto inicial consistirá en convencer al técnico Víctor Afonso para entrar en la convocatoria y poder viajar a Pristina pasado mañana. "Pase lo que pase, estaré feliz por haber jugado aquí y haber logrado un título de Liga, pero si entro en esta lista, mejor que mejor", reconoce Giovanni.

Dejando esa duda al margen, el tinerfeño considera que la semifinal con el Feronikeli no está al cincuenta por ciento para cada equipo, ya que la condición de local tendrá su influencia a favor del titular del estadio Fadil Vokrri, donde suele jugar sus partidos como local la selección de Kosovo. "La verdad es que no esperábamos enfrentarnos con el anfitrión en el primer partido, pero iremos con confianza, como si nos hubiera tocado otro rival", indica sobre el duelo del próximo martes a las 19:45 horas. "Ellos competirán en su campo y no tendrán que viajar, pero tampoco es una excusa", añade.

Ajeno a esa desigualdad, el Lincoln ha aprovechado el tiempo para "conocer bien" al Feronikeli, finalista de la pasada edición de la ronda previa de la Champions. "Hemos visto varios partidos suyos y sabemos cómo juega".

Sin la tentación de llegar más lejos de lo conveniente, Giovanni sí tiene clara cuál sería la ruta del Lincoln. "Si tenemos la suerte de ganar el martes, jugaríamos la final el viernes. Y si nos clasificamos, nos tocaría el campeón de Gales, y después el Copenhague", repasa siguiendo el largo camino que recorren los modestos de la Liga de Campeones, como el Lincoln, antes de entrar en la fase de grupos. "Y si caes eliminado, vas directamente a la Liga Europa", aclara.

Contrato con el Tenerife

Giovanni regresará este verano al Tenerife con la seguridad de tener dos años de contrato. "Queremos contar con él", comentó hace unos días el director del área de fútbol base del club blanquiazul, Juan José Rivero. Lo que no está tan claro es en qué equipo empezará a entrenar. Cerca de cumplir los 21 años, ya sabe lo que es jugar con el primer equipo (debutó el 20 de noviembre de 2016) y marcar goles en Tercera.