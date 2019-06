Sergio Rodríguez: "Ya estoy preparado para jugar en ACB"

Un nómada que busca asentarse en la élite. Así se podría definir la figura de Sergio Rodríguez Febles (Los Realejos, 18/10/1993), alero que en cuatro temporadas de experiencia en LEB Oro ha estado en cuatro clubes diferentes (Basket Navarra, Tau Castelló, Levitec Huesca y Río Ourense Termal). En su paso por el club gallego disputó los playoffs por el ascenso a Liga Endesa, sin fortuna pero siendo pieza fundamental en los planes de Gonzalo García. Así lo refrenda el promedio de 9 puntos y 4,5 rebotes capturados en los 26 minutos de media que disputó en los 32 encuentros en los que fue alineado. Después de cuatro campañas, el realejero considera estar listo para dar el salto a la máxima categoría cestista.

Cuarto curso en LEB Oro y teniendo protagonismo en un equipo que jugó playoff. ¿Cómo valora la campaña?

Estoy muy contento con todo el trabajo realizado. Sabía que Ourense era el lugar idóneo para seguir creciendo, que era lo que buscaba -y busco-. En lo que respecta al colectivo, a priori, meterse en playoffs no era el objetivo del Ourense, no obstante, el equipo respondió muy bien poniendo mucho carácter. Tuvimos opciones de conseguir el ascenso.

Aunque no fuera el objetivo, supongo que duele quedarse a tan poco del ascenso a ACB.

Sí, sobre todo porque nos quedamos a dos partidos de algo tan importante y difícil. Hay que quedarse con que, por lo menos, lo intentamos.

Hablemos de usted. A mitad de curso se tuvo que sobreponer a una lesión.

Así es. Fue una lesión que llegó cuando menos lo esperaba; lo más normal es que te lesiones en un entrenamiento o jugando, pero bueno, fue en una sesión de pesas un día después de un partido. Cuando estaba haciendo la última serie de pectoral, se produjo esa rotura de siete centímetros que me mantuvo siete semanas de baja. Mentalmente fue difícil de afrontar pero, por suerte, pude acabar al 100%.

Ahora, tras su salida del Ourense, ¿qué pasará con su futuro?

Ahora mismo está todo muy parado en LEB Oro, la política influye mucho en temas de presupuesto y es por ello que los clubes están empezando a hablar con los ayuntamientos para ver con qué apoyo cuentan y que tipo de proyecto pueden conformar. Hay que esperar, es un poco pronto para saber lo qué pasará.

Lo que parece claro es que no le faltarán pretendientes.

Bueno, sí. Aunque hasta que no tienes el contrato encima de la mesa la incertidumbre no se quita. Al final, nuestra profesión es un poco complicada en ese sentido; los veranos tienen gran parte de incertidumbre, y más en LEB Oro, que se suelen firmar contratos anuales. Ya tengo algo de experiencia en esto y hay que mantener la cabeza fría.

Después de ir a club por temporada, ¿ha llegado el momento de la estabilidad para usted?

Es cierto que el cuerpo me lo va pidiendo. Sin embargo, al final, hay muchos caminos para llegar; quizá me ha tocado uno un poco más complicado. Por el momento, no me ata nada a ningún sitio y tengo esa facilidad para hacerlo.

¿Se ve preparado para dar el salto a la ACB?

Sinceramente, me veo preparado. Soy un jugador que estudia y entiende bastante el juego, es algo que me he trabajado durante años. Pero es algo que no depende solo de mí, tengo que estar preparado para cuando llegue.

¿Se pone un límite de edad para llegar a Liga Endesa?

No. Es algo que depende de cada uno. Tengo compañeros que se han planteado dejarlo si no lo logran a una cierta edad, no obstante, no es mi caso.