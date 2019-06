Ferran Bassas: "No mostraron un interés mayor del que ya había en que me quedase"

El que fuera base del Iberostar Tenerife hasta el pasado lunes, Ferran Bassas, un día después de despedirse del conjunto canarista explicó los motivos que le llevaron a abandonar la escuadra canarista. "Sentía que era un momento en el que tenía que tomar una decisión importante. Al final, la decisión ha sido irme", expuso el jugador de la Ciudad Condal en Radio Nacional de España.

"Mi objetivo es seguir mejorando y creo que aquí (por Tenerife) lo he hecho, y mucho. Estoy muy contento de cómo me ha ido, pero he sentido que me tocaba un cambio", reiteró Bassas.

Su determinación se vio condicionada por el auspicio de que, pese a la marcha del hasta ahora base titular, Rodrigo San Miguel, seguiría ocupando un rol en la segunda unidad de Txus Vidorreta: "Yo pienso que la intención del club era fichar a un base titular y yo seguir con el mismo papel. Creo que mi importancia en el equipo hubiera sido la misma".

El director de juego catalán reconoce que le expuso al Canarias que había "varios equipos interesados" en él, no obstante eso no secundó una reacción para intentar retenerlo: "No mostraron un interés mayor del que había en que me quedase. Con esto y lo que comenté anteriormente creí que lo mejor para mí sería irme a otro sitio; en ningún caso porque aquí no estuviera bien, estaba genial".

"Ya he tomado la decisión. Me imagino que mi nuevo club lo anunciará en breve", terminó diciendo Ferran Bassas.

El pívot Gio Shermadini se acerca a Tenerife

Con una baja ya oficializada -la de Ferran Bassas- y con otra que espera por la luz verde del CB 1939 Canarias -la de Rodrigo San Miguel-, el conjunto aurinegro sigue ultimando los detalles que separan a algunos jugadores de firmar su ficha con el representativo tinerfeño. Uno de ellos parece ser el caso del pívot Gio Shermadini, exjugador del Unicaja. El georgiano, según publicó la cuenta cbcanariasfanss ya se encuentra en la Isla para firmar. Tras finalizar contrato y no contar con oferta de renovación de la entidad el Martín Carpena, habría accedido a rebajarse unos emolumentos que eran próximos a los 700.000 euros anuales en su última campaña en Málaga.