López Muñiz se une a la lista de alternativas para el banquillo del CD Tenerife

Con Francisco Rodríguez Vílchez deshojando la margarita a la espera de una oportunidad en Primera División que podría no llegar durante el verano, el CD Tenerife se ha visto obligado a barajar otras opciones. De una lista en la que han perdido enteros Fran Fernández (puede acabar en la AD Alcorcón), Aritz López Garai o Curro Torres, gustan la experiencia y el currículum de Juan Ramón López Muñiz.

No es la primera vez que la entidad insular se fija en el exentrenador del Málaga CF, aunque su alto coste imposibilitó el entendimiento en esas oportunidades anteriores. Sucede que el preparador asturiano se encuentra en una situación parecida a la de Francisco, con opciones de recibir ofertas superiores si sabe esperar o incluso decantarse por otras dos vías: entrenar en el extranjero o empezar la temporada en el paro a la espera de destituciones.

A Miguel Concepción le hubiera gustado anunciar el nombre del nuevo inquilino del banquillo blanquiazul en su primera comparecencia ante los medios después de la finalización de la temporada. Está prevista para el próximo viernes a las 9:30, pero las gestiones se retrasan por la paciencia que están teniendo los técnicos a la hora de decidirse. El presidente, que considera vital acertar con esta elección, ha entendido y aceptado el retraso.

De ahí que Moreno haya ganado tiempo para esperar por Francisco, estudiar la alternativa de López Muñiz y hasta valorar si le encaja Julio Velázquez en el proyecto. El que fuera técnico del Udinese la pasada campaña ya llevó al Real Murcia al playoff (13/14) y realizó una notable temporada con el Alcorcón (17/18). Gusta de él su idea futbolística, aunque no termina de encajar en la pretensión de contratar a alguien con más experiencia y hasta empaque para dirigir al CD Tenerife. No obstante, es de esos ofrecimientos a los que no se ha cerrado del todo la puerta.