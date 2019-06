José Luis Martí rechazó participar en un amaño de partidos de la 'Operación Oikos' en 2017

El ex entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, impidió que el equipo fuese uno de los clubs deportivos protagonistas de la 'Operación Oikos', implicada en el amaño de partidos de fútbol con el fin de ganar dinero en las apuestas deportivas.

Según indican varios medios nacionales, Carlos Aranda, uno de los cabecillas de la organizaciób intento en la temporada 2016-2017 pactar el resultado de uno de los encuentros de los chicharrerros, en concreto el resultado del Tenerife-Nastic celebrado en junio de 2017 en el Heliodoro.

En la penúltima jornada de la liga regular de Segunda el CD Tenerife se encontraba clasificado de forma matemática para los playoffs de ascenso y se jugaba la cuarta plaza ante el Nástic que estaba buscando mantenerse en la categoría. El resultado final fue favorable para los catalanes que marcaron en la segunda parte del encuentro.

En una conversación mantenida entre el ex delantero Carlos Aranda y Antonio Jesús Pintidura García, relacionado con la trama delictiva, Aranda prefería que el resultado hubiese acabado con un empate sin goles al reconocer en las grabaciones desveladas que "el Nástic quería la X y el entrenador del Tenerife decía que no. Los del Tenerife no son tontos, son retrasados. Con el punto, Antonio, estaban matemáticamente en playoffs (€) el desgraciado ese, el mierda de entrenador€".

El enfado de Aranda quedó manifiesto en el comentario de los resultados de la jornada de fútbol: "El Alcorcón va ganando, va ganando el Nástic. No, olvídate. Un desastre, un desastre, yo te lo he dicho. Es que pasan todas estas cosas porque tienen que pasar. El desgraciado ese, el mierda del entrenador, me cago en tus muertos, hijo de puta€"

José Luis Martí es uno de los entrenadores que más partidos ha dirigido a los blanquiazules (108).