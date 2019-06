Laura Herrera: "Es clave formar un buen grupo para los malos momentos"

A menos de un mes de cumplir 30 años, y 12 temporadas después de haber emigrado en busca de darle proyección a un prometedor futuro, Laura Herrera vuelve a casa. En plena madurez deportiva y con galones de mando en la Liga Dia (donde acumula casi 300 encuentros), lo hará para ser una de las líderes del Clarinos Ciudad de los Adelantados en su debut en la máxima categoría. Motivada por jugar de nuevo ante los suyos, ilusionada por "la plantilla que se está haciendo", y con las ideas claras sobre la importancia de "hacer un buen grupo" para salir adelante ante posibles malos momentos, la chicharrera habla sobre lo que espera de esta nueva etapa.

¿Qué Laura Herrera podemos esperar en su vuelta a Tenerife?

Pues sobre todo una Laura Herrera muy motivada, porque me hace especial ilusión volver a casa. Una Laura, en comparación con la Laura que se fue, bastante más experimentada y madura en lo deportivo. Con ganas de ayudar para que Tenerife pueda tener un equipo en la máxima categoría durante muchos años, no solo uno. Ese es casi mi único propósito porque creo que la Isla se lo merece.

Se deduce de sus palabras que viene para quedarse un buen tiempo?

Así es, y de momento he firmado por dos años. No estoy pensando en retirada ni nada por el estilo y pienso que llego en un buen momento tras una temporada notable, tanto a nivel deportivo como mental. He tenido más ofertas, pero siempre me dejo guiar mucho por el corazón y en este momento de mi vida me pedía volver a casa.

¿Dispuesta a asumir galones de líder?

Sí, estoy dispuesta a lo que sea, y quiero ser importante, porque ya lo he sido muchos años en esta competición y porque ahora tengo el plus de jugar en el equipo de mi tierra. Estaré para lo que sea y lo que me pida Claudio con el fin de ayudar y aportar mi experiencia.

En el primer año de un equipo en la élite, ¿qué pesa más, la inexperiencia o la inercia ganadora que se trae desde atrás?

El periodo de adaptación será muy complicado, y más en estos momentos, con una liga muy potente. Lo bueno es que creo que se está formando una plantilla con gente experimentada y que conoce la competición, por lo que igual nos cuesta un poco menos. No tenemos por qué ir con más respeto del necesario, porque salvo tres o cuatro equipos, todos los demás vamos a estar muy igualados y sentiremos la presión de luchar por salvarnos. La clave es adaptar el grupo. Puedes tener jugadoras de mucho nivel, pero si no formas un buen grupo?

¿Es esa la mayor clave para la permanencia?

Sí. La temporada pasada no se supo hasta la última jornada quién descendía, y seguro que en esta la mayoría de los equipos vamos a tener no descender como propósito inicial, por lo que debemos saber que esto será muy largo. Aunque también quiero pensar, más adelante, que podemos aspirar a más. Y en este sentido es importante tener ese buen grupo porque durante el año habrá malos momentos en los que necesitaremos unión y confiar en la que tienes al lado.

Si estuviera en su mano, ¿a quién se traería para el Clarinos?

Es muy positivo tener a gente canaria, como de hecho ya tenemos a varias, y ojalá con el tiempo ese número se pueda aumentar. Quizá Yurena Díaz y Leonor Rodríguez, u otras que no son canarias, amigas mías, como Tamara Abalde.

¿No son pocos 14 equipos para la máxima categoría del basket femenino en España?

Pues sí. Tal y como está ahora mismo la liga y el baloncesto femenino, que parece ir remontando un poco, sería el momento perfecto para ampliar la competición y que dure más, porque la gente disfruta mucho con esta Liga Dia. Es muy triste que solo dure siete meses y luego estar parada todo el verano salvo que te marches a jugar fuera. Creo que hay mucha gente con ganas de subir y además dispone de los medios para ello. Tenemos la posibilidad de llegar al nivel de aquellos años del Ros Casares.

No sé si después de un par de años alejada de ella, ve ya a lo de la selección como un capítulo aparte?

Más que como un capítulo aparte, me lo tomo de otra manera. Es verdad que hace unos años sí que me obsesionaba mucho el hacerlo bien para que me pudieran llamar y seguir así mucho tiempo en la órbita de la selección. Pero ahora, tras haber vivido sensaciones muy buenas y otras muy malas, ya ha dejado de ser un poco mi prioridad y durante la temporada pienso más en disfrutar del día a día y estar bien con mi equipo. Ya si luego llega algo, perfecto, y claro que me encantaría que me volvieran a llamar, pero mis prioridades ahora son otras.

Pero supongo que le hubiera encantado haber estado en la Copa del Mundo de Tenerife?

Obviamente. Sí, sí. Y fue duro vivir desde fuera, y por la tele, el ver que juegan en tu tierra y que además le gente respondió fantásticamente. Pero venía de un año malo y lo único que pensaba era en cambiar la dinámica y estar lista para la siguiente temporada. Claro que me hubiese encantado estar, pero en otro momento me hubiera molestado más.

Acabar Periodismo, su reto a la treintena

En su vuelta a casa, la intención de Laura Herrera es la de sacar adelante las "cuatro asignaturas" que le quedan para concluir la carrera de Periodismo que cursa en la Udima (Universidad a Distancia de Madrid), centro académico con sede en Tenerife. La chicharrera es consciente de que su formación será vital en solo unos años. "En el basket femenino tenemos muy claro que con nuestro sueldo no nos dará para, al dejar el deporte, podamos vivir de lo que hemos ganado", habla a modo de portavoz de muchas más baloncestistas que también piensa a medio y largo plazo. La tinerfeña no esconde tampoco que le gustaría disponer "de alguna ayuda y facilidad más" para poder compatibilizar juego y estudios. "Sé que tengo 30 años, y aunque todavía me queda un buen tiempo por delante como jugadora, quiero prepararme lo máximo para esa vida que nos espera fuera del baloncesto", puntualiza Laura.