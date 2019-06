Yeray Durán: "La montaña hace conmigo lo que ella quiere"

Ha sido el amo y señor de la Tenerife Bluetrail en las últimas tres ediciones, el primer canario en conquistar una prueba que destila unos ingredientes épicos que Yeray Durán (Gran Canaria, 1977) grabó a fuego en su memoria desde su primer vis a vis con una carrera especial. "Hay paisajes en las Cañadas del Teide que son igual de placenteros que saborear una buena comida", asegura el deportista que hace una semana recorrió los 102 kilómetros que separaban los municipios de Adeje y el Puerto de la Cruz en 11 horas 48 minutos y 09 segundos, marca que sirvió para establecer un nuevo récord. "La montaña hace conmigo lo que ella quiere", sostiene el tricampeón.

La primera pregunta es sencilla: ¿Usted es humano?

Sí, bastante humano. Aunque la gente quiera compararme con una máquina, la maquinaria sufre mucho...

¿Cuántas veces repitió "paso" en la última edición de la Tenerife Bluetrail?

Al final de carrera -se colocó líder cerca del kilómetro 70- alguna que otra vez, pero antes también estuve cerca del adiós... Camino de Vilaflor sufrí una caída y me golpee la rótula. Ahí pensé que se me iba; que esta Bluetrail había acabado.

¿Vale la pena tantas penurias para ganar 13,73 euros por kilómetro?

Yo no cambié en rumbo profesional de mi vida por dinero, lo hice por una pasión: si lo piensas fríamente enseguida te das cuenta de que esto no vale la pena. ¡Con esto no te haces rico!

¿Qué o quién lo arrastró hasta aquí?

Un intimo amigo mío, casi un hermano, que un día me llevó a la montaña y me destrozó... Me atrapó su filosofía de cómo se lo pasaba de bien en la montaña. A partir de ahí he sido "víctima" de la montaña.

¿Confiesa ser una "víctima de la montaña"?

Sí, pero porque yo he querido... La montaña hace conmigo lo que ella quiere. Disfruto como un enano.

¿Cómo puede sonreír después de meterse entre pecho y espalda 102 kilómetros?

Hay un momento en el que ya no te duelen las piernas. Esa sonrisa tonta sale sola cuando eres consciente de que lo tienes; que el reto personal está conseguido... Ahí también piensas: Yo no volveré, para qué me habré metido en esta locura o esto no compensa. Cuando las piernas dejan de doler es el momento idóneo para pensar en la siguiente carrera.

¿Sabe los kilómetros que se hace en una semana?

Últimamente puedo estar entre los 80 y 120, pero en los picos más altos de preparación estoy cerca de los 200 kilómetros, más las horas de gimnasio...

¿Para quién fue su primer pensamiento en meta?

Para la familia. Sin ella esto no hubiera sido posible. Yo pongo las piernas, pero mi familia las ganas y la ilusión.

¿Qué es más duro levantarse de madrugada a cambiar un pañal o estar toda la noche corriendo?

Lo primero no es una obligación, pero lo hago encantado, y a lo segundo nadie me obliga. Son dos cosas distintas. Nada que tenga que ver con la niña puede ser tan duro como correr de noche. Eso es duro, muy duro. Hay cosas que no se eligen y, por lo tanto, no supone un sacrificio y otras que son voluntarias. Correr es duro y sacrificado, pero voluntario...

¿Qué le dice a los que insisten en la idea de que correr es de cobardes?

Eso solo es un dicho al que no hay que darle la mayor importancia. Correr ha ayudado a mucha gente a sentirse mejor y a salir de problemas. No, correr no es de cobardes...

¿A los corredores profesionales también le recuerdan en casa, qué necesidad?

Hay días en los que sí, pero todo depende de quién te lo diga... Mi madre, por ejemplo, ya lo ha asimilado pero es verdad que hasta hace poco decía que le dolía verme sufrir... Ella sabe que esto me da vida.

¿Ha perdido una carrera por un apretón fisiológico?

Por tener que pararme a orinar no, pero algún que otro desajuste estomacal sí que condicionó un resultado. ¡Soy humano!

¿Alguna vez comete un exceso comiendo?

Un exceso no, pero sí que he comido cosas que sabía que no me iban a sentar bien luego en el instante adecuado, vamos un capricho...

¿Qué es más fuerte las piernas o la cabeza?

La cabeza. Cuando estoy motivado rindo bastante bien y la Bluetrail me motiva.

¿Volverá en 2020?

El primer año dije que no volvía, pero volví y el siguiente pedí que borraran mi número del móvil, pero regresé. ¿El próximo año? No soy ambicioso, pero la Bluetrail tiene algo que me atrapa. No lo hago por avaricia o para que me den un golpito en la espalda y escuche: ¡Qué bueno eres! Seguramente volveré a picar si cae la invitación. Amanecer en Las Cañadas es uno de los placeres que no son fáciles de olvidar.