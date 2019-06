Los cedidos, con un futuro incierto

Vuelven con contrato en vigor, pero sin tener claro cuál será su papel en el nuevo proyecto

El Tenerife recupera a cuatro jugadores que tuvo cedidos en el curso 2018/19. El portero Carlos Abad Hernández, el lateral zurdo Nahuel Omiliani y los delanteros Brian Martín y Giovanni Rodríguez son, esta vez, los blanquiazules de ida y vuelta con vistas a la nueva temporada. Retornan a casa -son canteranos- con contrato en vigor, pero también con la duda de saber cuál será su papel en el proyecto que está diseñando el director deportivo Víctor Moreno.

Carlos Abad Hernández firmó el 23 de agosto de 2018 la ampliación de la duración de su contrato antes de marcharse a préstamo al Córdoba. La actualizada relación laboral tendrá vigencia hasta 2020. No fue una experiencia nueva para él. Ya había sido cedido antes; al Real Madrid Castilla dos campañas consecutivas, la 15/16 y la 16/17. En la posterior sí formó parte de la plantilla blanquiazul, pero no pudo desbancar a Dani Hernández de la titularidad, teniendo a José Luis Martí y a Joseba Etxeberria como entrenadores. Carlos terminó jugando cuatro partidos de la Copa del Rey y otros tantos en Liga. Martí le dio tres seguidos, entre las jornadas décima octava y vigésima, pero una semana después optó por recuperar a Dani para el once.

En el Córdoba 2018/19 fue el portero con más minutos (2.520 en 28 partidos en los que encajó 49 goles). En Liga lo jugó casi todo (por contrato fue baja en los dos encuentros con el Tenerife) a partir de la tercera fecha, pero Rafa Navarro, el último de los tres entrenadores que tuvo el equipo andaluz, probó con la alternativa de Lavín en el tramo del calendario comprendido entre abril y mayo con la intención de frenar la caída hacia la Segunda B. No tuvo éxito. Ya sin opciones de evitar el descenso, el entrenador alineó a Carlos en el choque de la antepenúltima jornada disputado en el campo del Rayo Majadahonda. Abad pidió estar en el campo para ayudar al Tenerife, y lo logró con un par de paradas que evitaron el triunfo de un rival directo del representativo. Como el Córdoba, el Rayo cerró la Liga en los puestos de descenso.

¿Qué pasará con Carlos? Tiene contrato y, por tanto, comenzará la pretemporada con el Tenerife, pero los planes de Moreno pasan por hacer cambios en esa demarcación, dejando a Dani, al que le buscaría otra competencia. En ese caso, los canteranos Abad y Ángel Galván tendrían que salir, cedidos o rescindiendo.

Al igual que Carlos, Nahuel firmó por un año más antes de decirle hasta luego al Tenerife el pasado verano. Su destino fue un equipo de Segunda B, el Real Murcia, con el que intervino en dieciséis partidos (uno de Copa). En una campaña con tres entrenadores, el lateral izquierdo llegó a tener continuidad en el bloque central del calendario. Una lesión en los abductores le impidió mantener ese protagonismo. El defensa regresa al Tenerife con la esperanza de ganarse un lugar en el plantel profesional por primera vez. Tendrá la rivalidad de Isma López y de Samuel Camille, aunque la inclusión del francés en el nuevo proyecto no está clara pese a tener contrato. Si finalmente Nahuel queda como tercer lateral izquierdo de la plantilla, podrían aconsejarle que enlace otra cesión, pero ya sería a un club de Segunda División.

De los cedidos, hay dos que siguen entrenando con los equipos a los que se unieron esta temporada, los delanteros Brian Martín y Giovanni Rodríguez. El primero se encuentra en plena fase de ascenso a Segunda División A con el Melilla, que este domingo disputará el partido de vuelta de las semifinales ante el Atlético Baleares. Contando la Copa del Rey, el recorrido de Brian en el Melilla se resume con veinticinco actuaciones (seis como titular) y un gol. Con menos vacaciones que la mayoría de sus compañeros, Brian se reincorporará al Tenerife este verano sin tener claro su papel. Del grupo profesional salen los atacantes Nano y Coniglio, pero se supone que seguirán Naranjo y Filip Malbasic. Además, Moreno tiene la intención de contratar a dos goleadores más. Con este panorama, las opciones de Brian se reducirían, de manera que cobraría fuerza la alternativa de una segunda salida a préstamo. En cuanto a Giovanni, tras una breve pausa al término de la competición de Gibraltar, destino que eligió en enero para reforzar al Lincoln, ya ha retomado la actividad para preparar la fase preliminar de la Liga de Campeones 19/20. Viajará a Pristina la última semana de junio con la esperanza de debutar en esa competición y vivir el pase del Lincoln (necesita ser el ganador de un cuadrangular con los campeones de Liga de San Marino, Andorra y Kosovo). Ese sería su último servicio en su actual equipo. Le quedan dos años de contrato con el Tenerife, al que volverá preparado para lo que le indiquen. "Si me dicen que empiece con el filial, lo haré sin problemas; y si estoy con los profesionales, perfecto. Me debo a ellos. Es mi club y haré lo que me digan", aclara. De hecho, tampoco descarta una segunda cesión. "No tendría ningún problema", avisa Giovanni.