Huertas quiere "esperar" y preferiría un club de Euroliga

Marcelinho Huertas se despidió ayer entre lágrimas del Kirolbet Baskonia y dijo que la entidad vitoriana es "uno de los mejores clubes para jugar". El paulista no pudo contener la emoción en su adiós al equipo azulgrana y todo lo que le rodea, en una rueda de prensa en la que señaló que "es un momento bueno y malo a la vez", al tiempo que agradeció al club "las oportunidades" que le dio desde su primera etapa en 2009, momento que consideró como el inicio de su "carrera al máximo nivel".

El ya exbaskonista remarcó que seguirá jugando todo lo que pueda "al máximo nivel" porque es lo que le gusta y porque tiene una mentalidad muy competitiva que no le deja pensar en otra cosa. Sin embargo, aunque declaró su deseo de seguir en la Euroliga, no descartó hacerlo en otro equipo de la Liga Endesa. Es posible que su futuro se desvele a finales del mes de junio, tal y como explicó Huertas, que estará con la selección Canarinha en el Mundial. "Tengo que esperar; creo que circulan muchos rumores por ahí, he oído decir que si el Tenerife que si el Gran Canaria, que si el Joventut..., pero n lo sé. Le he pedido a mi representante que m diera un poquito de aire estas semanas y ya nos pondremos a hablar más adelante. Mi ambición es seguir jugando en Euroliga, y si no, en ACB seguro que tendré puertas abiertas y nos gusta mucho España", dijo el jugador brasileño en su intervención de ayer.