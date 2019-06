Adán Silvera: "Creo que estoy ante el combate de mi vida"

Sin "nada que perder" y con "menos presión" que en el combate, frente a Mariano Hilario Tiburón, que le hizo campeón de España del peso supermedio, Adán Silvera (11(5)-1-0) marcha hacia Alemania con el reto de afrontar la contienda de su vida. Este sábado, en el Sport and Congress Center -Schwerin-, se mide al teutón Tyron Zeuge (23(13)-1(1)-1), excampeón mundial de la WBA -World Boxing Association-, por el título de la Unión Europea (EBU-EU) de la citada división. El tinerfeño de 34 años -por los 27 de su adversario- pretende salir a por todas desde el comienzo y poner en tela de juicio la capacidad de sufrimiento del berlinés, teniendo en cuenta una máxima: "para lo bueno y para lo malo, el boxeo cambia con una mano".

¿Cómo ha llevado la preparación?

Es de las mejores que he hecho, quitando que me lesioné y volví a recaer antes del combate del 31 de marzo -triunfo ante el portugués Thiago Prata en el santacrucero Recinto Ferial-. Tuve una rotura en el redondo -músculo en la región posterior del hombro- haciendo sparring. Me limitaba al tirar la derecha. Me subí al cuadrilátero lesionado porque no quería que pasara mucho tiempo entre el Campeonato de España -fue en octubre de 2018- y el Campeonato de la Unión Europea. El combate de rodaje salió bien, pero -el músculo- rompió más. El primer mes de la preparación para esta contienda ha sido puro físico. Pude tocar poco boxeo. Me han tratado con métodos muy agresivos para que se recuperara. Ahora estoy bastante mejor. He podido hacer con normalidad dos semanas de sparring.

¿Llega un poco corto?

No, porque los sparring han sido los más fuertes que he hecho en mi carrera. Estuve una semana con Jorge Fortea, que es campeón de España, Intercontinental IBF y está a la espera de poder disputar otro título. Y vengo de Cantabria, de hacer tres sesiones fuertísimas con Sergio García, que es campeón de Europa EBU, número dos del mundo ahora mismo en su categoría... Creo que es el mejor boxeador español. Quizás he andado corto en los entrenamientos de boxeo, pero no en los sparring, que han sido de muchísima calidad.

¿Qué ha intentado afinar esta semana en su retiro de Costa del Silencio, en el sur de la Isla?

Concentración, sobre todo. En esta preparación hemos querido salir de esa zona de confort, haciendo sparring con gente muy buena, yéndonos fuera una semana... Esta semana he pretendido abstraerme un poco de mi vida normal. Creo que es lo mejor que he podido hacer. El combate en Alemania será muy complicado.

El Campeonato de España fue un todo o nada para usted. Ya con el cinturón registrado en su palmarés, ¿cómo afronta esta cita? ¿Con mucha menos presión?

Totalmente. Aquí, en realidad, no tengo nada que perder. En Madrid, tampoco lo tenía, pero había buscado que fuera una pelea que me diera ranking y la oportunidad rápida de disputar el título de la Unión Europea. A este voy con menos presión, pero creo que es el combate de mi vida, sinceramente. Aunque en el camino te das cuenta de lo difícil que es el Campeonato de España, en este ya vengo con eso conseguido. Todo lo que llegue a partir de ahora, lo tomo de otra manera: es sumar.

Vamos, que perder no sería una tragedia. Sigue manteniendo el cetro nacional y entiendo que lo defendería.

De corazón, le digo que no puedo pensar más allá.

Eso suena muy político.

De verdad -risas-. No lo sé. En principio, íbamos a soltar el Campeonato -de España- porque habían nombrado a Damián Biacho Guinea aspirante y tenía la posibilidad de pelearlo con otro chico, pero se lesionó. Esto ha sido de tres semanas para acá, que me pilla en mitad de los sparring y solo pienso en entrenar y descansar. Lo iba a dejar vacante antes, independientemente de cómo quedara -si gana el EBU-EU, es obligatorio hacerlo-. Me dijeron que lo tenía que defender y yo no lo iba a hacer porque iba a afrontar el título de la Unión Europea.

¿Qué significaría ganar?

Uf. Ya con el Campeonato de España me siento satisfecho. Si gano el título de la Unión Europea, sería increíble, lo más grande porque sé de la dificultad que tiene. Cuántos canarios han salido a buscarlo y no lo han podido traer... En teoría, mi contrincante me tiene que ganar al 200%.

¿Vencer le abriría las puertas al cinturón del Europeo?

Yo pienso que sí, probablemente.

¿Es el sueño de su vida o cada paso que da lo es?

Hace tiempo, cuando tuve problemas con los mánager, que estuve a punto de dejarlo, me propuse que fuera el boxeo el que me proporcionara el camino y no pensar en nada más. Empecé con muchas expectativas, me fue muy bien en el mundo amateur, tenía ganas de muchas cosas... Han sido cuatro años para conseguir un Campeonato de España. Psicológicamente me vi mermado y hasta el punto de decir lo dejo. Al final, ha sido gracias a Francisco Mendoza -su mánager-, que cogió mi carrera cuando estaba en un momento a punto de dimitir, lo que me ha llevado a ser campeón de España y a la disposición del Unión Europea. ¿Qué va a pasar después? Le prometo que no lo sé.

¿La experiencia de batir en su casa a Mariano Hilario Tiburón en el Campeonato de España, en su casa, le puede ayudar con este título en tierras alemanas?

Creo que sí. Voy con la misma mentalidad a la que fui a pelear con Hilario. A los puntos, va a estar complicado ganar.

O sea, a por el nocaut.

Total. La promotora de Tyron Zeuge es fuerte a nivel mundial, mucho más que la de Mariano, y estamos en su casa. Al final, con Hilario, estábamos en el mismo país y somos los dos españoles. O nocaut, o caídas... Algo tiene que pasar.

¿Qué tipo de pelea quiere hacer?

Hemos estudiado a nuestro rival. La estrategia está bastante marcada. Sobre todo, tengo que ser yo mismo y salir como ante Hilario, a buscar el combate desde el asalto uno. Con Mariano salió bien y creo que ese es el camino. En Portugal intenté buscar una puntuación, una estrategia y no salió nada bien. Cuando salí al all in y al turrón dio resultado. Pues habrá que hacer eso.

¿El fajador teutón posee algún punto débil donde se le pueda hacer daño?

Técnicamente, es muy bueno. La puntuación la trabaja muy bien. Su récord dice que no es un gran noqueador. Con los informes que tenemos, sabemos que es un boxeador rápido, aunque físicamente no lo aparente. Tiene una buena primera entrada. El título mundial lo perdió con Rocky Fielding por nocaut. Se le vio que quizás su punto débil sea que no sabe sufrir mucho, que como un tipo se le plante delante y le haga daño, no tiene esa capacidad de sufrimiento de un boxeador muy fuerte. No me lo pareció, si tenemos en cuenta la diferencia entre Canelo -Saúl Álvarez- y Fielding, que lo tiró tres veces en el primer asalto. Creo que se le puede hacer daño.

¿Ha visto muchas veces ese combate Zeuge-Fielding?

Lo vi cuando lo nombraron aspirante y otra vez más. De entrada va a salir a decir aquí estoy yo, pero si le respondes y no das un paso atrás, se va a limitar a buscar los puntos. No creo que sea un boxeador excesivamente agresivo.

Noqueó a un buen conocido como Cheikh Dioum, en su último combate, el pasado año. ¿Ha hablado con él?

No he hablado con Cheikh, la verdad. Vi el combate y sé que es rápido y tiene puntería, pero no lo vi excesivamente superior. No vi a Cheikh bien, rápido, físicamente fuerte para meterle un gran ritmo... Creo que se le puede meter mano de verdad, aunque sea un campeón mundial. Es joven, pero creo que le han llevado una buena carrera.