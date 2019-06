El Tenerife confirma el cambio de técnico

Entre esos clubes está el blanquiazul, para el que siguen sonando Fran Fernández y Francisco Rodríguez

Con cinco participantes todavía por definir, tres que no triunfarán en la promoción de ascenso a Primera División que comienza hoy y dos que acompañarán a Racing de Santander y Fuenlabrada desde Segunda B, el cuadro de la categoría en la que repetirá el Tenerife el próximo curso presenta la particularidad de que la mayoría de clubes ya tiene sus banquillos ocupados. El blanquiazul es uno de los pocos que todavía no ha dado ese paso. De momento, solo ha confirmado que no renovará el contrato de Luis César Sampedro, el encargado de dirigir al equipo en los cuatro últimos partidos de la Liga 2018/19. El gallego ya se había encargado de recordar en diversas intervenciones en ruedas de prensa que se había comprometido solo por un mes de competición, sin opciones añadidas. Ayer, el club hizo público el final de esta breve relación laboral.

Queda, por tanto, que el director deportivo Víctor Moreno culmine las gestiones que ha venido realizando y que apuntan a dos candidatos principales, Fran Fernández, en el mercado tras cerrar recientemente su etapa en la UD Almería con la idea de afrontar nuevos retos, y Francisco Rodríguez, con pasado en el mismo club andaluz, el UCAM, Lugo y, en la campaña 18/19, Huesca. Pese a no poder amarrar la permanencia en Primera del equipo oscense, se trata de un técnico cotizado y que, en teoría, tendrá opciones para elegir. De hecho, confía en repetir en la máxima categoría, aunque no descarta volver a Segunda, donde ya ha sido relacionado con el Tenerife y Girona.

Igual que el club insular se encuentran seis clubes con presencia segura en la próxima LaLiga 1|2|3. La UD Almería ya tiene fichado al relevo de Fran Fernández, aunque todavía no ha dado a conocer su nombre. "Ya está elegido", dijo recientemente su director deportivo, Miguel Ángel Corona.

Entretanto, el Numancia anunció ayer que el míster de la campaña 18/19, López Garai, no añadirá un segundo curso en el club.

Tampoco seguirá Cristóbal Parralo; en su caso, al frente de una AD Alcorcón en plena remodelación tras el cambio de dueño que se produjo hace pocos días. El ejecutivo español Iván Bravo y el empresario estadounidense David Blitzer compraron las acciones que poseía el belga Roland Duchatelet. Entre sus planes está la contratación de un técnico.

Por su parte, Lugo y Oviedo no han dado todavía por seguros los acuerdos para que permanezcan en sus banquillos Eloy Jiménez y Sergio Egea, respectivamente, pero probablemente tardarán poco en hacerlo. El primero solo está pendiente de conocer los detalles del proyecto para firmar.

En cuanto a los descendidos, el Huesca se hizo con los servicios de Míchel Sánchez y el Rayo optó por mantener su confianza en Paco Jémez. Resta el Girona, que debe cubrir la vacante que deja Eusebio Sacristán. Suenan Francisco Rodríguez y Julio Velázquez.

Pasando a los que ya estaban en Segunda División y no cambian de entrenador, destaca, por ejemplo, la UD Las Palmas, que renovó la semana pasada a Pepe Mel. Entretanto, el Zaragoza convenció al veterano Víctor Fernández para comandar otro año su plantilla. Además, se ganaron el derecho a seguir José Alberto López (Sporting), Pacheta (Elche) y el gran artífice de la permanencia del Extremadura, Manuel Mosquera. Y no se esperan novedades con Cervera y el Cádiz, pese a la decepción de no haber logrado el pase para la promoción de ascenso. El presidente cadista, Manuel Vizcaíno, ha advertido de que no prescindirá de un profesional que tiene como ayudante al tinerfeño Roberto Perera. Ya van por su tercera temporada completa juntos en Carranza,

La misma unión existe en los dos equipos ascendidos -faltan otros tantos-. Racing y Fuenlabrada llegan a Segunda con Iván Ania y Mere Hermoso renovados. Y se mantendrá la incógnita en los clubes clasificados para el playoff hacia Primera: Málaga (Víctor Sánchez), Mallorca (Vicente Moreno), Albacete (Ramis) y Deportivo (José Luis Martí).

El Tenerife no comienza la puesta a punto con vistas a una nueva temporada con un técnico recién llegado desde el verano de 2012, cuando contrató a Álvaro Cervera para tratar de lograr el ascenso a la Segunda División A. A partir de ahí, el actual técnico del Cádiz repitió en las dos precampañas posteriores y en las siguientes siempre empezó el que había terminado la anterior; es decir, Raúl Agené (2015), José Luis Martí (2016 y 2017) y Joseba Etxeberria (2019). Una vez confirmada de manera oficial la marcha definitiva del club de Luis César Sampedro, el Tenerife va camino de vivir una situación como la de hace siete años: nuevo curso y nuevo míster. Tampoco es que existan muchos precedentes a lo largo de la etapa presidida por Miguel Concepción. Desde su llegada al club, en febrero de 2006, solo José Luis Oltra (2007), Gonzalo Arconada (2010), Antonio Calderón (2011) y el citado Álvaro Cervera (2012) se pusieron al frente de la plantilla blanquiazul coincidiendo con el nacimiento de un proyecto.

Seis pretemporadas sin un entrenador debutante