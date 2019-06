Negrín cesa al director deportivo y a la cronometradora jefa

Se destapa la caja de los truenos. Cuando sólo han transcurrido, día arriba, día de abajo, seis de meses desde que la nueva Junta de Gobierno de la Federación Interinsular de Automovilismo (FIASCT), presidida por Francisco Negrín Medina, cogió las riendas del deporte de las cuatro ruedas en las islas de Tenerife, La Gomera y el Hierro, ya se han producido los primeros ceses en el organigrama de trabajo de la citada entidad. Así, Francisco Negrín ha comunicado, mediante carta, el cese de sus cargos a Pablo Estévez, como director deportivo, y Natividad Sánchez, responsable de cronometraje.

En el citado escrito firmado por el propio Negrín, el presidente de la FIASCT dice, entre otras cosas, que desea comunicar "cambios inminentes en el entramado federativo, tras diferentes hechos acaecidos de forma reiterativa y que son inasumibles por esta Federación. Desde hoy cesan en sus funciones Pablo Estévez como director deportivo y Natividad Sánchez como responsable de cronometraje. A ambos les agradezco personalmente su profusa dedicación y profesionalidad, y así se lo he expresado a cada uno de ellos".

En la carta de Negrín finaliza diciendo que "esta Federación, y yo personalmente, garantizamos una transición agradecida y no traumática, contando con su colaboración para ello. Así mismo garantizaremos la prestación de todos los servicios habituales hasta ahora, así como el firme compromiso por mi parte de velar por la integridad del valor deportivo de nuestra entidad".

Habla Pablo Estévez

Aunque desde la FIASCT no han trascendido los motivos de los citados ceses y que se producen sólo 24 horas de la celebración de la X Subida a Guía de Isora, El Día se ha puesto en contacto con uno de los cesados, Pablo Estévez, hasta la citada carta integrante de la Junta de Gobierno de la FIASCT, persona lleva que de 40 años (empezó siendo casi un niño como cronometrador), desempeñando multitud de funciones tanto dentro del COA (Colegio Oficial de Automovilismo) hasta ser el director de carrera de las principales pruebas tinerfeñas, además de formar parte también de anteriores juntas de gobierno de la FIASCT.

"Desconozco los motivos reales por los que me ha destituido. El presidente me mandó una carta (otra también firmada por el presidente de la FIASCT y dirigida a Pablo Estévez, que no es la misma a la que antes hicimos referencia) "y puedo decir" -continúa- "que los motivos que están en el escrito no son ciertos", manifiesta Estévez. "En ella me dice, entre otras cosas, que mi cargo de director deportivo en la FIASCT es deportivamente incompatible con el ejercicio de funciones como la de comisario deportivo, director de carrera o similares y no es cierto. Yo no he actuado de comisario deportivo. Nunca me ha dicho que no haga de director de carrera, ya que lo hago porque no hay otros que lo asuman o en el que las escuderías confíen", manifiesta el protagonista.

Estévez añade que el presidente de la FIASCT "en la citada carta dirigida a mi persona, me dice también que adicionalmente a esto, como responsable del COA usted ha consentido actuaciones negligentes e irresponsables por parte de personal de su confianza, sin apercibimiento o llamamiento a corregir tales actuaciones. Es por ello que, ante tales circunstancias y en mi cargo de presidente de la FIASCT he perdido la confianza en su trabajo. A lo que tengo que decir que la negligencia a la que hace referencia es que he autorizado el préstamo del material de cronometraje como se venía haciendo hasta ahora para que nos presten a nosotros cuando no tenemos", apunta.

Y es que según hemos podido conocer, al parecer en una carrera en tierras peninsulares, celebrada el pasado fin de semana y coincidiendo con la de Isora, había material de cronometraje de la FIAST, un aspecto con el que Estévez puede demostrar lo dicho anteriormente: "era práctica habitual", indica. Añade que "no estaba realizado las funciones de mi cargo que me había dicho, pero no me importaba".

Por último, el exdirector deportivo es tajante al afirmar dos cosas: "Como vengo haciendo hasta ahora, estaré el próximo fin de semana en la segunda prueba del Campeonato Insular de Karting", especialidad donde ejerce de forma admirable y destacada de director de carrera; y, por otra, ni duda en afirmar que "mi conclusión es que me mintió para poder conseguir los votos. Y sigue mintiendo", finaliza.