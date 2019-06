El plan de Moreno: entre ocho y doce incorporaciones

Del último once del Tenerife en la campaña 18/19 podrían seguir entre uno y tres futbolistas, además del canterano Javi Alonso.

Primero, el entrenador. Luego, la plantilla. En la hoja de ruta de Víctor Moreno están claras las preferencias para el banquillo y para el césped, pero aguardará a elegir al sustituto de Luis César Sampedro para empezar a cerrar refuerzos. Eso no quiere decir que el diagnóstico no esté ya realizado sobre los puestos a cubrir. La anunciada revolución tendrá entre ocho y doce caras nuevas, en función de las salidas que vayan produciéndose durante el verano.

Para empezar, la portería sufrirá una modificación. Dani Hernández tiene contrato y su salida resultaría compleja. Por eso, la opción del director deportivo pasa por encontrar competencia para el internacional venezolano. Este fichaje seguro conllevará las salidas de Carlos Abad y Ángel Galván. Una cesión sería la mejor opción en ambos casos, aunque se contempla la rescisión en el caso del primero si llega una buena propuesta.

En la zaga es segura la llegada de un lateral derecho. Nombres como los de Edu Campabadal (Lugo) y Rober Correa (Cádiz) ya se han vinculado desde tierras peninsulares al conjunto blanquiazul. En el caso de que se produjera la salida de Luis Pérez, al que seguía el AEK de Atenas según su entorno, se valoraría la opción del canterano Fede. No obstante, necesitaría el pasaporte español para consumar esta vía. También cuenta con posibilidades Nahuel, siempre que salga Camille en el lateral zurdo. La pretemporada resultará decisiva en esta demarcación, donde se espera un paso adelante de Isma López.

Sucede algo parecido con Mauro dos Santos, al que ha advertido Moreno en su reciente conversación. Renovado Carlos Ruiz y con Alberto en la plantilla, faltaría una plaza por cubrir. Puede que dos, en función de una hipotética salida del argentino o el margen de maniobra que deje el tope salarial.

Con Undabarrena en plantilla, el director deportivo realizará al menos un fichaje en el eje. Del estado físico de Aitor Sanz y las ofertas que le lleguen a Luis Milla dependerá la llegada de un segundo especialista para esa demarcación, a la que también podría adaptarse Alberto.

Las bandas del centro del campo tendrán nuevos efectivos la próxima temporada. Competencia para Suso y al menos un especialista para la izquierda, lugar en el que también pueden jugar Malbasic y Naranjo. Estos dos futbolistas, que tienen cartel, podrían abrir el melón de la delantera más de la cuenta. Si siguen, llegarán solo dos puntas.

El Girona tienta a Francisco Rodríguez y resurge Fran Fernández

Descartado David Gallego, Francisco Rodríguez Vílchez accedía a la pole position del Tenerife para ocupar el banquillo. Pero el que fuera entrenador de la SD Huesca en Primera División sueña con entrenar en la máxima categoría la próxima temporada y anda agotando toda posibilidad de lograrlo en estos días. Además, un contendiente de Segunda con mayores posibilidades económicas que el club insular le ha hecho una oferta interesante: el Girona FC.

Con el respaldo de City Football Services, la entidad catalana intentará armar un proyecto capaz de recuperar su lugar en la Liga Santander en una sola temporada y no escatimará gastos. Por tanto, Francisco podría considerar esta opción como más segura que la del Tenerife.

En esta tesitura, la visita de Víctor Moreno a Almería el pasado fin de semana se ha interpretado como un intento de retomar la vía Fran Fernández. Con un salario por debajo de los 100.000 euros esta temporada para él y sus ayudantes, está en el mercado. Gusta a varios equipos de la categoría y tiene la intención de dar el salto a un equipo con aspiraciones más sólidas. No obstante, su representante José Antonio Cerdido negaba ayer a El Día cualquier contacto con el CD Tenerife. El propio técnico dudó entre el "no puedo contar nada" y el "no hay nada" a la hora de pronunciarse.