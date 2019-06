Oliver se despide entre lágrimas del Herbalife Gran Canaria

El base catalán e internacional absoluto con España, Albert Oliver (Tarrasa, 4 de junio de 1978), ha asegurado en su despedida del Herbalife Gran Canaria que en su mente se queda con los seis años que ha vivido y jugado en la isla y con el título de Supercopa conquistado en 2016.

Un muy emocionado Oliver, que llegó al conjunto isleño en la temporada 2013-2014 procedente del Joventut de Badalona, y que fue el jugador más veterano de la pasada Liga Endesa y Euroliga, se ha despedido este martes, día 11 de junio de 2019, en una concurrida rueda de prensa.

"Tengo que agradecer a Berdi y a Pedro (Martínez) que me fichasen para venir hace seis años, cuando yo tenía 34, lo cual no era una decisión fácil. También agradezco al club y a toda la gente que trabaja en él el trato que me han dado siempre, en especial a Berdi porque la primera temporada no fue fácil y él me apoyó", ha manifestado.

El veterano internacional -debutó con la España de la mano de Sergio Scariolo durante su estancia en el club amarillo-, culpó irónicamente de su enorme emoción y lágrimas a un vídeo que mostraba imágenes de sus seis años en el club y tuvo también palabras para los aficionados del 'Granca'.

"Gracias a la afición por criticar cuando debía y por apoyarme la mayoría de veces, y también a todos los compañeros que he tenido, en especial a Oriol (Paulí) y Xavi (Rabaseda) -conocidos cariñosamente por el clan del fuet por su origen catalán-, y a Eulis Báez, con quién compartí habitación aquí y otro año más en Badalona", ha comentado.

Oliver también ha asegurado que tanto para su familia (su esposa Cristina García, presente en la rueda de prensa, y sus dos hijos Aina y Marc) había sido un placer estar durante seis años en la isla.

"Nunca imaginamos que íbamos a estar aquí seis años. Gracias a la gente de Gran Canaria por cómo nos recibieron y por el trato que nos han dado. Mis hijos son unos canariones más y su club siempre será el 'Granca'", ha dicho.

El jugador también ha hecho balance de sus seis cursos en el Herbalife.

"Jamás pensé que jugaríamos finales, ganaríamos un título, disputaría la Euroliga e iría a la selección. Ha sido un gran placer jugar aquí. Ahora seguiré dando guerra, aunque aún no sé dónde, ya que valoraré con mi familia lo que salga para luego decidir", ha señalado.

Oliver también ha sido preguntado por el recuerdo más agradable de su dilatada estancia en el club insular.

"Me quedo con muchas cosas, como jugar la Euroliga y llegar a finales de Eurocup y Copa del Rey. Tras ganar la Supercopa tardamos casi una hora en el aeropuerto antes de llegar al autocar, gracias al apoyo de la gente. Cuando vine aquí no pensé en que podríamos llegar deportivamente tan lejos", ha reconocido.

Por el contrario, ha afirmado que vivió un momento muy complicado cuando les comunicó a su esposa e hijos que no seguiría en el club.

"Los tres se enfadaron, como es lógico, y creo que les costará un tiempo entender esta decisión, pero nos quedamos con el trato que nos han dado y con las amistades que hemos hecho. Además, mis hijos han competido en baloncesto y lo seguirán haciendo", ha indicado.

Albert Oliver -recibido y despedido entre aplausos- ha estado acompañado por el presidente de la entidad isleña, Enrique Moreno, y el director deportivo, Berdi Pérez, quienes han resaltado la gran calidad humana y profesional del jugador, y por sus hasta ahora compañeros Eulis Báez y Xavi Rabaseda.

Moreno ha evitado pronunciarse sobre si el club retirará el dorsal número 4 de Oliver, alegando que aún le queda baloncesto en activo por delante, en tanto que Berdi ha desvelado que las decisiones que se están tomando en el club cuentan con el consenso del técnico -aún no renovado- Pedro Martínez.