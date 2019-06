Villa en modo 'misil' y Afonso a lo grande

Luis Monzón mantuvo su primer puesto en la III sin necesidad de participar el último día Gerard de la Casa aprovechó las ausencias

Y Javi Villa y Javito Afonso sacaron su fusil. Tras las dos primeras carreras celebradas en la tarde del sábado, la matinal dominical del segundo y último día de competición de la 10ª Subida a Guía de Isora, tercera prueba del Campeonato de España (con máximo coeficiente, 1.2) y puntuable también para los certámenes de Canarias y Tenerife (Provincial e Interinsular) de Montaña, certificó, por un lado, el primer puesto del asturiano con la BRC B53 en la categoría I del Nacional, que volvió a pulverizar su propio récord, y por otro la espectacular victoria, también con récord, del tinerfeño con la Silver Car S3 en la II.

La tercera y definitiva carrera en la rampa de 5.200 metros ubicada en la carretera TF-463, con también la tercera de entrenamientos previa, sirvió para sentenciar también el triunfo de Luis Monzón (Audi R8 Le Mans), en la categoría 3 y sin necesidad de que el grancanario participase en la misma, tal y como informó El Día.

El trazado, con una temperatura del asfalto ideal que propició la mejora general de los cronos, en la categoría I Villa volvió a pulverizar su propio récord hasta dejarlo en un definitivo 2.51.452; el mejor de toda la competición. Tras el actual campeón de España, que en Tenerife sumó su tercer triunfo de tres posibles en la actual temporada, se clasificaron el andaluz Christian Erik Broeberg (Radical PR6), segundo, y el palmero afincado en La Gomera, José Manuel González, tercero con la BRC B53. La ibicenca María Pau Huguet (Talex M2+) mantuvo también la cuarta plaza.

En la categoría de II del Nacional, el orotavense Javito Afonso paraba el crono en un sensacional 3.00.906 y se anotaba el triunfo con 2.369 segundos sobre Garikoitz Flores (BRC B49). A partir de ahí, el resto de pilotos mantenían sus posiciones iniciales. Así, Domingo Estrada (Silver Car S3) sentenciaba la tercera plaza sobre Édgar Montella, cuarto con la Speedcar GT-R. Mario Asenjo (BRC B49) y Gonzalo Cabañas, primer júnior con la Talex M1 se clasificaban a continuación.

Entre los Turismos (Categoría III), y con las ausencias de Luis Monzón y Enrique Cruz, Gerard De la Casa (Subaru Impreza WRC) aprovechó para subir un puesto con relación al sábado donde acabó tercero, siendo finalmente segundo con un crono de 3.11.295; superando en 57 milésimas a Cruz en la suma de las dos mejores mangas.

Cuarta plaza para otro tinerfeño, Nauzet Brito ((Porsche 997 GT3 CUP R 2006), y quinta para su paisano Javi Afonso (Ford Fiesta R5) al superar a Salvador Tineo (Mitsubishi Lancer Evolution IX), sexto y primero de grupo N, mientras, entre los históricos (Grupo H), el chicharrero Sebastián 'Noni' Machado (Ford Escort RS2000) se impuso a otro gran veterano, Miguel Ángel Clemente (Seat 124 2000) por poco más de tres segundos.

Duelo de titanes en el Campeonato de Canarias

Guía de Isora también fue la segunda cita valedera para el Campeonato DISA de Canarias de Montaña, certamen en el que las distintas clasificaciones se configuran con el mejor crono de las tres mangas oficiales, es decir, las dos carreras del sábado y la del domingo.

En barquetas, Javito Afonso pudo en esta ocasión con el vigente campeón regional, José Manuel González, mientras, entre los turismos y tras el nuevo duelo de titanes entre Luis y Enrique, Nauzet completó el podio seguido de Pedro Javier Afonso. Juan Luis Cruz, pese a no poder participar en la carrera por problema en el Porsche 911 997 GT3, pudo conservar la quinta plaza por 1.678 sobre Berti Díaz, sexto con el Evo X de grupo N. Gran estreno de Neftalí Martín con el Porsche 911 997 GT3 ex Ares Racing, mientras la siempre emocionante pugna entre los Seat León Supercopa se la adjudicó Ayose David Campos por sólo 1.740 segundos sobre Manuel Leandro. El top ten lo cerró el palmero Pedro Concepción, en su debut en montaña con el Evo IX. Nuevamente Félix David Alonso (Saxo VTS) protagonizaba una genial carrera al ganar el grupo A. 'Noni' Machado (Ford Escort RS 2000 MKI) hacía doblete al vencer también en el Grupo H81. Por su parte, Félix Ramón 'Monchi' García logró ser duodécimo pese no poder participar en las carreras 2 y 3 por problemas mecánicos en su Alfa 56 TS.

Nuevamente, la fémina Arminda Falcón completó una muy buena carrera, la segunda de la temporada con el Renault de la Copa 5 GT Turbo. La grancanaria acabó en el puesto 47 de la general del certamen canario.