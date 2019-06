Atenery, de dorado en el Nacional

Logró el récord español en dos tiempos con 101 kilos

Nuevo éxito para la Federación Canaria de Halterofilia en el Campeonato de España Absoluto que se celebró el pasado fin de semana en Madrid. A las medallas doradas de Acorán Hernández, Andrés Mata y Miguel Terán, hay que añadirle las tres cosechadas por Atenery Hernández. La halterófila lagunera logró el récord en dos tiempos con 101 kilos.

Atenery Hernández, que había conseguido levantar 81 kilos en arrancada, logró brillar en dos tiempos. La adelantada se atrevió con 98 kilos y logró, con una buena cargada y amplitud en el jerk, un intento válido que la dejaba primera en 55 kg.

El intento apto le daba la posibilidad de descansar durante dos minutos, no obstante, compareció antes de que el crono tocara a su fin. La pupila de Víctor Galván salió a por 101 kg, lo que, de lograrlo, le daría el récord nacional en dos tiempos. Pues bien, repitió con una buen power clean y le dio menos amplitud al jerk para acabar bloqueando y gritando de la emoción, ambas a la par. La de Aguere quiso más, pero no pudo con los 103 kg que se propuso para un tercer intento en el que no había nada que perder y mucho que ganar.

Al final, con un total olímpico de 182 kilos, Atenery consiguió los tres oros –arrancada, dos tiempos y total olímpico– en la categoría de 55 kilos.

La brillante competición de Hernández le dio para, en el global, ser la segunda haltera con mayor puntuación –82,35–, solo por detrás de Olga Fernández que sumó 84,24 créditos –Lydia Valentín no participó–.

Por su parte, sus compañeras de federación, Ilia Hernández (71 kg) y Delioma Hernández (49 kg), fueron primera –201 kg en total olímpico– y tercera –126 kg en total olímpico, respectivamente. Mientras, Cathaysa Pérez –55 kg– fue tercera en dos tiempos (82 kg).

Las actuaciones de las mentadas féminas y del resto de canarias, dejaron al elenco del Archipiélago en la tercera posición, por detrás de Cataluña y Andalucía.