Villa y Monzón, a ritmo de récord

Hoy, segundo y último día de competición con las probables ausencias de Luis Monzón y Enrique Cruz.

El sol solo salió tímidamente unos minutos y aunque al final hasta cayeron algunas gotas de agua, el primer día de competición de la 10ª Subida a Guía de Isora, tercera prueba del Campeonato de España –segunda del certamen canario y puntuable también para los certámenes de Tenerife (Provincial e Interinsular) de Montaña– estuvo caliente. El primer día de competición, seguido por un gran número de aficionados, dejó como líderes al asturiano Javi Villa (BRC B53 en la categoría I), al vasco Garikoitz Flores (BRC B49 en la II) y al grancanario Luis Monzón (Audi R8 LMS en la III), ya que la competición en todos sus apartados finaliza hoy. Resultados provisionales porque en el Campeonato de España la clasificación final se configura con la suma de las dos mejores carreras de las tres de que consta cada prueba (resta la tercera), mientras que en los Campeonatos Canarias y de Tenerife los resultados se obtienen con el mejor crono de las tres mangas oficiales.

En la categoría I, el asturiano y actual campeón de España, Javi Villa, no ha dado opción a sus rivales al ganar las dos carreras de ayer, lo que le sitúa en una posición claramente ventajosa para anotarse el triunfo. Villa, además, estableció en la Carrera 1 un nuevo récord (2.53.460 minutos) del trazado, en posesión desde el pasado año de Joseba Iraola (Norma M20 FC) con 2.57.421. El andaluz Christian Erik Broeberg (Radical PR6) es segundo, y el palmero afincado en La Gomera, José Manuel González, tercero tras tener problemas de transmisión al perder toda la valvulina de la caja de de la BRC B53 en la primera carrera. En la segunda, y con un mejor acierto en la relación de cambios, mejoró su crono. La fémina ibicenca María Pau Huguet (Talex M2+) es cuarta. El tinerfeño Guillermo Évora (BRC B49) no pudo participar y fue una de las grandes ausencias entre los inicialmente 78 inscritos.

En la categoría II, también formada por monoplazas, las victorias se las repartieron el tinerfeño Javito Afonso, con la Silver Car S3 (Carrera 1), y el vasco Garikoitz Flores (BRC B49), aprovechando su mayor experiencia sobre suelo húmedo, una circunstancia que condicionó los registros en la última carrera del día, en la que sobre todo en la parta alta del recorrido de la carretera TF-463, una ligera llovizna hizo que el asfalto estuviese muy deslizante.

En la categoría III, Luis Monzón (Audi R8 LMS) y el tinerfeño Enrique Cruz, con el Porsche GTR ahora encuadrado en grupo A2 (brida libre) mantuvieron un nuevo duelo de titanes, en el que el lagunero hizo correr al máximo al piloto satauteño, que tras ser el más rápido en las dos carreras instauró un nuevo récord (3.09.279 en la 2) entre los turismos, desbancando el 3.14.481 del andorrano Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC). Enrique, con un sensacional crono de 3.12.465 en la 2 también lo pulverizó. Precisamente el actual campeón de España de esta categoría y vencedor en Guía de Isora en 2018, Gerard de la Casa, tuvo problemas de motor que le impidieron participar en las dos mangas de entrenamientos oficiales, con una tercera posición que podría mejorar hoy con vistas a sus aspiraciones en el Nacional, ya que tanto Monzón (duración del embrague y no poder utilizar calentadores de neumáticos) como Cruz (limitación del depósito de AutoGas del Porsche para un máximo de cuatro mangas por prueba) manifestaron que no iban a tomar parte en el segundo y último día de competición.