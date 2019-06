Pedro Rodríguez: "Jugar en el Tenerife es algo que tengo en mi mente"

Su grandeza no sólo radica en una carrera deportiva plagada de títulos, también en su empatía e implicación con la isla que lo vio crecer. Pedro Rodríguez Ledesma (Santa Cruz de Tenerife, 28/07/1987) aprovecha sus vacaciones en Tenerife para estar presente en los eventos que promueve su Fundación. En el día de ayer, acudió al IV Torneo Internacional Alevín de Santiago del Teide.

Parece que Pedro Rodríguez no descansa ni en vacaciones.

Bueno, hay tiempo para todo. Quería ver cómo funciona la Fundación desde más cerca, como siempre que estoy aquí (por Tenerife) en vacaciones. Pero bueno, también hay tiempo para disfrutar, descansar y trabajar la mente, aunque, a veces, sea complicado.

A este tiempo de asueto hay que añadirle, a priori, la tranquilidad de tener contrato con el Chelsea FC.

Así es. Me queda un año más de contrato con el Chelsea y supongo que podré cumplirlo; esa es mi principal meta. Ha sido un año bastante largo y difícil a nivel profesional que, al final, ha tenido su recompensa con el último broche de oro, ganando la Europa League; para el Club era un título muy importante. Además, conseguir otro gol en una final ha sido bonito y especial. Ahora prefiero no pensar en el futuro, a disfrutar de la familia y ya, la próxima temporada, veremos que retos podemos conseguir.

Después de ganarlo todo ¿hay algo más que pretenda conseguir?

Siempre quedan cosas. Este año, incluso, fue una pena no haber ganado la Carabao Cup, que es la Copa pequeña de Inglaterra –Copa de la Liga–; me hubiera gustado porque no la tenía. Fue una pena perder esa final contra el (Manchester) City, creo que, además, merecimos ganar. Ya he conseguido el resto de títulos de Inglaterra, si me quedo otro año, conseguir esa copa sería un buen objetivo para mí.

Tendrá que ser sin Eden Hazard en el equipo blue. ¿Cómo valora su reciente fichaje por el Real Madrid?

Es un jugador espectacular, en la liga española puede hacer grandes cosas. Ahora mismo, y no es ningún descubrimiento, Hazard es uno de los mejores jugadores del mundo; tiene desequilibrio, pase, gol...hará una gran temporada. Además, es muy tranquilo y eso le permitirá adaptarse en el vestuario muy rápido.

Como exjugador blaugrana, ¿cómo valora la temporada del FC Barcelona?

En líneas generales, ha sido muy buena. Es verdad que ha tenido dos traspiés al final contra el Liverpool y Valencia, pero bueno, era una temporada de triplete, y eso era muy complicado de conseguir. Al final, parece que ganas LaLiga y has hecho una mala temporada, pero siempre ganar un título es muy complicado. Lo que pasa es que, en los últimos años, están acostumbrados a ganar siempre; eso supone un nivel de exigencia muy alto. Cuando no ganas, siempre hay una crítica detrás muy fuerte.

Hablemos de usted. ¿Se ve en la convocatoria de España para disputar la próxima Eurocopa?

Es complicado. Creo que nuestro momento pasó y ahora viene un cambio en la Selección con jugadores más jóvenes. En ese sentido, lo están manejando muy bien. Nunca cierras la puerta, pero sabes que ya es muy complicado volver.

¿Y vistiendo los colores del CD Tenerife?

Es algo que está en mente. No sé si se cumplirá porque uno nunca sabe lo qué va a pasar. Me gustaría que se diera por el cariño de la gente y por mi familia; muchos primos, tíos, etcétera, podrían verme en el Estadio y sería bonito.

Por último, ¿qué opinión le merece el curso del representativo?

No ha estado mal. Han podido eludir el descenso y, al final, es muy complicado ascender, y este año más porque había muy buenos equipos. Ojalá el Tenerife vuelva a dónde se merece, que es a Primera.