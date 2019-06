El Heliodoro acoge el partido de las despedidas y final de la triste temporada del CD Tenerife

El Heliodoro Rodríguez López acogerá este domingo, en la última jornada liguera, un duelo de trámite entre el Tenerife y el Real Zaragoza, que esta temporada han estado lejos de los puestos altos de la clasificación y no han cerrado la permanencia hasta el tramo final del campeonato.

Con la salvación conseguida por el Tenerife esta semana, este encuentro de trámite servirá de despedida del conjunto insular de buena parte de la plantilla y del entrenador, Luis César Sampedro, quien llegó a la isla para dirigir solamente cuatro partidos y previsiblemente no seguirá en el banquillo.

Será la última ocasión de ver sobre el verde del Heliodoro Rodríguez López como blanquiazul al canterano Jorge Sáenz, quien ha sido traspasado al Valencia, así como a otros jugadores que terminan contrato y que no han recibido oferta de renovación, aunque el club no comunicará la lista de futbolistas con los que no cuenta hasta la próxima semana.

Luis César Sampedro ha adelantado que habrá numerosos cambios en la alineación blanquiazul, y ha convocado al canterano Javi Alonso.

El técnico ha relatado que uno de los alicientes del partido será la posibilidad de ver con el primer equipo a algunos jugadores del filial, que ya quedó eliminado de la fase de ascenso a Segunda división B.

El partido estará marcado, además, por las protestas que han convocado varios colectivos de aficionados contra la gestión del presidente, Miguel Concepción, y su equipo directivo.

El Zaragoza espera lograr una victoria que sirva para despedir con un buen sabor de boca una nefasta temporada.

El conjunto aragonés logró hace dos jornadas la permanencia de forma matemática cuando el objetivo al principio de temporada era, al igual que desde que bajó a Segunda, luchar por el ascenso.

La decepción, por lo tanto, ha sido absoluta entre sus aficionados y el equipo intentará terminar sumando tres puntos que, al menos, sirvan para finalizar de una manera digna y que maquillen una horrible campaña.

Su rival también ha hecho los deberes y tiene asegurada su continuidad en la categoría de plata del fútbol español, pero con una historia similar al aragonés pues su objetivo estaba fijado bastante más arriba.

Ello supondrá que, sin la presión de eludir el descenso, que suele ser un factor determinante a la hora de atenazar a los jugadores, ambos equipos puedan disfrutar del partido y, a su vez, mostrar un juego sin excesivas ataduras tácticas lo que, en principio debería favorecer el espectáculo.

Para este encuentro el preparador zaragozano contará con las bajas ya conocidas de Grippo y de un Toquero que ha anunciado su retirada del fútbol debido a una lesión de rodilla, además de Zapater, Giorgi Papunashvili, James Igbekeme y Guitián. A ellas se ha unido la de última hora del Álex Muñoz que ha sido sustituido en la convocatoria por el jugador del filial Jesús Álvarez.



Alineaciones probables

CD Tenerife: Ángel Galván; Raúl Cámara, Jorge Sáenz, Carlos Ruiz, Héctor Hernández; Alberto, Luis Milla; Malbasic, Tyronne, Paco Montañés; Nano.

Zaragoza: Ratón; Alberto Benito, Verdasca, Chechu Dorado, Lasure; Javi Ros, Eguaras; Pep Biel, Raúl Guti, Soro; Linares o Marc Gual.

Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes (C. Andaluz).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López.

Horario: 20.30 CET (19.30 insular).