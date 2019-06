Fin de semana racing con la mejor montaña nacional

Comienza la cuenta atrás de la 10ª Subida a Guía de Isora, cuarta prueba del Campeonato de España (CEM) 2019 de un total de ocho, pero tercera (tras Estepona y El Fito) a efectos reales tras el aplazamiento de la rampa de Ubrique-Benaocaz y nuevamente única parada del mismo en Canarias, si exceptuamos la Subida Arona (19 y 20 octubre también en Tenerife) y que puntuará sólo para la Copa de Escuderías.

La carrera, que también es puntuable para el Campeonato de Canarias (segunda cita) y los certámenes de Tenerife (Provincial e Interinsular) de Montaña vive hoy las verificaciones técnico administrativas a celebrar desde primera hora esta tarde de en el Centro de Creación y Formación Joven de Playa San Juan y sus aledaños, acto previo a los dos día de competición (sábado y domingo).

La Subida Guía de Isora se desarrolla sobre la carretera TF-463 sobre una distancia de 5.200 m, su desnivel es de 263 m, la pendiente media es cercana al 6% y la rampa más fuerte es del 10%. Deportivamente, la de Guía de Isora es una prueba importante dentro del calendario tinerfeño, pues tiene coeficiente 1,2 y además la circunstancia de volver a estar incluida en el nacional de montaña y la presencia de los equipos peninsulares es de por sí un atractivo indudable para los de aficionados.

En cuanto a la participación, la prueba isorana del Nacional con unos 78 equipos (7 de ellos en el apartado de regularidad sport) entre los que hay una amplia representación de pilotos que siguen el certamen nacional, así como de una gran calidad de pilotos canarios. Entre los primeros destacan los nombres de Mario Asenjo, Christian Broberg, Gonzalo Cabañas, David Cánovas, Miguel Ángel Clemente, Gerard de la Casa, Domingo Estrada, Garikoitz Flores, María Pau Huguet, Edgar Montellá, Joseba Olea, José Antonio Sánchez, Salvador Tineo y Javier Villa, mientras entre los pilotos del Archipiélago están el grancanario Luis Monzón (R8 Le Mans), los tinerfeños con Porsche como Enrique Cruz, Nauzet Brito, Nefatlí Martín y Juan Luis Cruz y el palmero afincado en La Gomera José Manuel González (BRC B53).

Tras las verificaciones, los vehículos quedaran en el parque cerrado de exhibición ubicado en la Avenida Altamar de Playa San Juan, lugar también donde estará ubicado en la zona de asistencias (parque de trabajo) y desde donde mañana, sábado, partirán para afrontar la primera de las mangas.

Así lo ve Luis Monzón

El líder del regional de montaña defiende esta posición. Solo participará en las dos mangas oficiales de mañana. "El automovilismo tinerfeño merece tener una prueba en el Campeonato de España de Montaña (CEM). Por eso, y por apoyar a la organización, todo el equipo decidimos inscribirnos en Guía de Isora y participar de lo que seguro será una gran fiesta. No estaremos el domingo, con lo que el sábado habrá que hilar muy fino, dar con el set-up más idóneo y atacar en el momento en el que el feeling sea el mejor", dijo el campeón regional de montaña y doble del nacional de rallyes, que no sabe si puntuará en el CEM o se centrará en el certamen canario. "En el nacional no se permite el uso de calentadores y en un coche como el nuestro, con sus prestaciones, es necesario por una simple cuestión de seguridad. Nos encantaría medirnos a los otros equipos del CEM, pero no depende de nosotros. Estamos a la espera de si hay algún cambio en cuanto a esta medida para decidir si solo puntuamos en el regional o lo hacemos también en el nacional".