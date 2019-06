Laura Herrera: "Jugar en casa, en la máxima categoría, es un sueño"

El primer fichaje del CDB Clarinos de cara a su estreno en la Liga Día -máxima categoría- posee acento insular. La tinerfeña Laura Herrera retorna a su Isla 12 años después, con la responsabilidad de ser una de las referencias del juego interior de la escuadra morada.

"Es un sueño cumplido. Llevaba 11 años jugando en Primera División, pero tenía la espinita de no poder hacerlo en casa. Estoy muy contenta", señaló la jugadora en Radio Nacional de España.

La santacrucera indicó que contaba con otras ofertas de fuera de la Isla. "No vengo con la intención de retirarme aquí. Lo hago porque me gusta el proyecto. Llego en un buen momento deportivo. Espero seguir dando guerra por mucho tiempo más. Ojalá Tenerife tenga un equipo en la máxima categoría durante muchos años. Quiero ser importante y ayudar al equipo lo máximo que pueda", comentó la pívot de 29 años.

"Tal y como está la Liga, es difícil que no suframos. Están volviendo jugadoras importantes. El objetivo primordial de muchos, no solo el nuestro, va a ser conseguir la permanencia lo antes posible. Va a estar muy cara. He tenido experiencias duras que ahora sé gestionar de mejor manera", añadió acerca de lo que ha tenido que padecer en los últimos años.

La baloncestista desveló que desde ayer se ha puesto con un "plan específico", con el objeto de "no llegar de la peor manera" a la pretemporada. "Es una pena que las temporadas se hagan tan cortas. Cuando terminan te quedan ganas y fuerza en el cuerpo para jugar. Ojalá que puedan alargar un mes más la Liga", terminó deseando la flamante fichaje del Clarinos.