Ferran Bassas es objeto de deseo del Gran Canaria

En el Iberostar Tenerife tenían claro desde hace meses que sería un verano movido. Empero, quizás no tanto como lo que están apuntando las primeras semanas de la postemporada. Ferran Bassas es objeto de deseo por parte del Herbalife Gran Canaria. Según apuntó el periodista especializado Chema de Lucas, está cerca de concretar la adquisición del baloncestista catalán de 27 años.

Fuentes del entorno del jugador contactadas por este diario aseguran que, de momento, no hay nada concreto al respecto. Bassas firmó, el 12 de septiembre del pasado 2018, una nueva vinculación con el CB Canarias hasta el año 2021. En cualquier caso, ambos, tanto la propia entidad como el deportista, tienen hasta el 30 de junio para resolver su contrato, previa contraprestación económica.

El base, que arribó a la Isla en el estío de 2016, reconoció recientemente, en una entrevista concedida a este periódico, que había recibido el interés de algún equipo por hacerse con sus servicios. "Seguro no hay nada", respondió, lacónico, a la cuestión de si podía asegurar su continuidad en la Isla para el curso 2019/2020.

"Siempre he dicho que he estado muy a gusto en el Canarias. Estoy muy agradecido por cómo me han tratado y es un sitio donde me gustaría estar muchos años, pero evidentemente cuando un equipo pregunta por ti o se interesa, se le escucha. Siempre voy a valorarlo todo, junto con mi pareja. Eso no quiere decir que pretenda irme", precisó.

Su condición de cupo y su crecimiento en estas tres temporadas en las que ha militado en la fiebre -el Canarias fue el club que de verdad apostó por él para jugar en la élite- le han colocado en el escaparate.

Llegue Ferran o no, el movimiento en el conjunto claretiano parece asegurado en el puesto de uno. Está por ver si el Herbalife renueva al veterano Albert Oliver. Mientras, Clevin Hannah está en la agenda del MoraBanc Andorra, según informó el diario Bondia.

Un caso parecido al del Canarias. La posible salida de Bassas podría ser contrarrestada inmediatamente con la llegada del versátil lagunero Álex López -puede actuar de escolta o de base, como ha demostrado en el Burgos-. El futuro del otro base, Rodrigo San Miguel, con oferta del Zaragoza, es otro de los asuntos por definir.

El alero Santi Yusta, opción para el exterior aurinegro

Sin la certeza de que los actuales aleros canaristas vayan a continuar, dado que Javi Beirán, con contrato hasta 2020, cuenta con una asequible cláusula de salida; y Nico Brussino tiene un año más de contrato opcional, el Iberostar Tenerife peina el mercado en busca de alternativas.

Una de ellas Santi Yusta, tres perteneciente al Real Madrid, del que se buscaría una cesión, según informó Radio Marca Tenerife. El conjunto blanco ya cedió al Canarias, este pasado curso, a Sebas Saiz, aunque el pívot internacional terminó jugando menos de lo previsto.

Yusta no jugó anoche en el inicio de las semifinales ACB entre el Real Madrid y el Valencia.