Carlos Ruiz pide mesura con el objetivo

Carlos Ruiz tiene contrato con el Tenerife hasta el final de este mes, pero se espera que reciba una oferta para ampliar su duración. A falta de que esa propuesta sea oficial, ayer apuntó que "las renovaciones se ganan en el campo y en el día a día", y considera que siempre ha tratado de cumplir, cuando no le ha tocado jugar -"ejerciendo de capitán y apoyando a los compañeros"- y también en cada partido que disputó, con actuaciones tan influyentes como la del derbi o la del 2-1 al Oviedo. Además, cuenta con una corriente de opinión favorable. "Me llegan muchas muestras de afecto. La gente quiere que siga, pero ya se verá", señaló ayer sin poder despejar esa duda. En cualquier caso, dejó claro que, cerca de cumplir 36 años, no tiene la intención de retirarse. "Me veo jugando al fútbol". ¿Será en el Tenerife?

Carlos Ruiz, uno de los capitanes de la plantilla del Tenerife, pidió ayer prudencia a la hora de etiquetar los objetivos del equipo con vistas a la próxima temporada.

El central confesó que es "partidario" de emitir mensajes "moderados", distantes de los que obligan a los clubes a cumplir desafíos demasiado exigentes e imposibles de garantizar de antemano. Todavía con el susto en el cuerpo de la agónica permanencia lograda por el representativo, el central granadino aconsejó tener "los pies en la tierra" en próximo curso.

Después de calificar como "muy dura" la campaña que finalizará este domingo con el partido ante el Real Zaragoza en el Heliodoro, recordó que "es muy difícil" asumir una situación como la que vivió el Tenerife en el ejercicio 2018/19, por tener que pasar de pensar en "el objetivo de pelear por ascender" a verse "abajo" y tenerlo "todo en contra". De esta experiencia extrajo la enseñanza de que es fundamental "darse cuenta" lo antes posible de la nueva realidad. "En nuestro caso, conseguimos rehacernos y ser conscientes de lo que nos estábamos jugando y de la importancia de mantener al club un año más en Segunda División".

Tras este análisis, recomendó a la "gente a la que le toque planificar la próxima temporada, tener los pies en la tierra y saber que la categoría es muy complicada". Para reforzar sus comentarios utilizó el ejemplo del Granada, que hace dos campañas, siendo un recién descendido de Primera División, "pareció que iba a comerse el mundo y ni siquiera se clasificó para la promoción, y en la siguiente Liga empezó con más tranquilidad y sí ha tenido éxito".

A punto de finalizar su sexta temporada consecutiva en el Tenerife y la séptima en Segunda División, advirtió de que establecer determinadas metas tan pronto puede ser contraproducente. "Si empiezas diciendo que hay que ascender sí o sí, generas una presión añadida que los clubes no necesitan tener", afirmó para referirse a "ejemplos constantes" que surgen en cada ejercicio. "Parecía que los tres equipos que bajaron de Primera, Las Palmas, Deportivo y Málaga, iban a subir por la vía directa y ninguno lo consiguió".

Con todo esto, se alineó entre los partidarios de emitir "un mensaje más moderado" a la hora de describir los nuevos proyectos deportivos. "Hay que tener los pies en el suelo", insistió Carlos. "Hay que tener en cuenta lo dura que es esta categoría y afrontar cada partido con humildad y trabajo, porque esa es la mejor manera de conseguir los objetivos", finalizó tras recibir ayer el premio Jugador 5 Estrellas de mayo.