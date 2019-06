Parajes de élite miden el espíritu 'Bluetrail'

Yeray Durán, vencedor de la Ultra 2017 y 2018, reconoce que esta prueba es "un reto personal"

Desde hoy (11:00 horas), con la apertura de puertas de ExpoDeporte 2019, los corredores de la Fred. Olsen Tenerife Bluetrail coincidirán en el Recinto Ferial, dónde recogerán el dorsal que intentarán portar, en el menor tiempo posible, hasta el portuense Lago Martiánez -allí estará situada la meta de las cuatro modalidades y la del IV Reto Bluetrail-. La Mágica desgrana una cuenta atrás que llegará a cero mañana a las 23:30 -hora a la que saldrá la Ultra-.

En la distancia reina volverá a estar presente el ganador de las últimas dos ediciones, el grancanario Yeray Durán. El ultrero de Buff comenzó el presente año lastrado por una caída en bicicleta, pero asegura estar "casi recuperado. Ha sido un año complicado y no he podido llegar tan en forma como otros años. El no tener tantos kilómetros en las piernas puede tener su lado bueno, ya que puede que llegue más fresco", asevera a El Día.

El de Las Palmas no se impone objetivos tales como conseguir el trío de triunfos, sino "simplemente, salir y ver lo qué pasa en esta carrera", comenta. Además, es partidario de no ver lo qué hacen el resto de runners y focalizar sus esfuerzos en él mismo: "Mi mayor adversario soy yo. Creo que soy uno de los pocos que no me preocupo por las listas de inscritos. Cuando llego a la meta no saludo a los rivales, saludo a los amigos".

En su análisis previo, subraya que en una Ultra "hay que gestionarlo todo; clima, tiempo, comida, kilómetros...habrá que tener en cuenta el calor. Desde que vivo fuera estoy más acostumbrado al frío, por lo que noto más las altas temperaturas", insiste.

Por último, relata que la disputa de la Ultra de la Bluetrail se trata de un "reto personal", en su calendario intercontinental.