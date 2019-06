Concepción vuelve a apuntar al ascenso

Confirma la continuidad en el cargo del director Víctor Moreno

Recién despertado de la "pesadilla" que vivió por la angustia de ver que el Tenerife no garantizaba su continuidad en Segunda División hasta la penúltima jornada de Liga, la que se completó el pasado martes con el 0-0 en Lugo, Miguel Concepción ya piensa en el siguiente proyecto. Y lo hace con el objetivo de "acertar" con los fichajes de los jugadores y del cuadro técnico para poder situar al equipo en un plano en el que "ya le toca" estar, el del grupo de candidatos a subir a Primera División.

El presidente del Tenerife admitió que el club "fracasó" en el plan que puso en marcha el pasado verano. "Empezamos con otra meta, la de luchar por los puestos altos, y no lo conseguimos porque hicimos muchas cosas mal", comentó ayer en Bota Heliodoro. Ejerciendo la autocrítica, se mostró partidario de "analizar la temporada" para detectar el origen de los errores y empezar a construir el Tenerife 2019/20 a partir del próximo lunes con Víctor Moreno como máximo responsable en materia de fichajes. "Seguirá el director deportivo e intentaremos cometer el menor número de errores para estar con los grandes".

Concepción afirmó que el Tenerife debe ser "ambicioso" en cada campaña, sobre todo ahora, tras haber "superado el gran bache que tuvo la institución a nivel económico". En este aspecto, advirtió de que el consejo de administración que preside ha "logrado sanear" a la entidad y "ahora toca" volcar todos los esfuerzos en los "proyectos deportivos" y en llevar al Tenerife "a la categoría de oro". Para ello, considera fundamental que coincidan diversos factores, como "equivocarse lo menos posible en los fichajes" y en la elección del "equipo técnico" y "buscar la química y la complicidad con la afición, y eso se logra si el equipo compite con regularidad, tiene jugadores que lo den todo y se forme un bloque". Es la pauta a seguir para aspirar a subir a Primera. "Queremos ser uno de esos equipos, vamos a luchar por ello", remarcó.

El dirigente aseguró que se "crece ante las dificultades", y hará todo lo posible por demostrarlo, no solo con el siguiente "proyecto deportivo" sino con otras gestiones, como las que permitirán mejorar la Ciudad Deportiva Javier Pérez o "poner en marcha" una Fundación que va camino de cumplir un año. En cualquier caso, insistió en que "ahora toca concentrarse en el proyecto deportivo" de la temporada 2019/20. "Hay que crear ilusión de entrada para que el equipo luche por objetivos superiores, con la ayuda de la gran afición que tenemos", declaró.

Concepción recordó que "nadie tiene una varita mágica" para garantizar que una plantilla triunfe, de manera que apeló al "trabajo" y al "rigor" con el fin de equivocarse "lo menos posible". Dentro de este mensaje tuvo en cuenta la influencia del tinerfeñismo. "Lo que hace falta es que todos empujemos en la misma dirección, porque si todos aportamos con arreglo a lo que podemos, apoyando, con trabajo, con optimismo o con buena crítica, conseguiremos los objetivos", opinó el empresario.

En la misma línea, el presidente compartió su presentimiento de que el Tenerife disfrutará más pronto que tarde de una campaña redonda. "Estamos convencidos de que ya nos toca tener los aciertos suficientes para crear un proyecto que nos lleve a estar arriba y poder darle a la afición la gran alegría de ver al Tenerife militando en la categoría de oro".

Por otra parte, se refirió a la experiencia vivida en el Anxo Carro. "El viaje de vuelta fue una paliza, pero lo importante fue el resultado y que se ha acabado la pesadilla de esta temporada", expuso antes de hablar del último compromiso de Liga, el de este domingo ante el Real Zaragoza. "Una vez bajada la tensión de estas últimas jornadas, espero que veamos un buen partido de fútbol y que los jugadores den de sí todo lo que puedan para brindarle una alegría a la sufrida afición, que lo merece", manifestó el presidente del club.

"Tengo ganas y fuerzas"

Camino de los trece años y medio como presidente del Tenerife, Miguel Concepción asevera que tiene "ganas y fuerzas" para continuar en el cargo. "Sé que hay gente que no comparte mis ideas, pero llevo mucho años en el club y estoy con ganas y fuerzas para seguir dándolo todo por esta entidad", aclaró el empresario palmero, cuya "experiencia de tantos años" equivale a una "escuela" que le permite "encajar las críticas por el lado positivo". El dirigente no pasó por alto el apoyo casi absoluto que ha recibido en cada junta de accionistas. "Tenemos unos 33.000 accionistas, que son los que poseen la propiedad de la entidad, y hasta ahora se ha visto que, año tras año, en las juntas ordinarias he tenido prácticamente un apoyo del cien por cien, y eso te da una mayor responsabilidad, porque tienes que responder ante esa mayoría", expuso Concepción, quien, en realidad, se refirió a una "responsabilidad por partida doble", dado que también se ve en la obligación de "contentar y darle alegrías a la afición, que son muchos miles más". El presidente afirmó que "asume" el reto de "darlo todo y conseguir los objetivos, cumpliendo con la responsabilidad hacia los accionistas y respondiendo ante toda la afición para buscar éxitos deportivos".