Hernández ve "cero opciones" de tener plaza en la Eurocup

Esperanza casi nula en el seno aurinegro de estar entre los 24 elegidos de la Eurocup 19/20. Pese a que se ha especulado recientemente a que tanto Zaragoza como Joventut renunciarán a la competición filial de la Euroliga (para jugar la Champions), el presidente del Canarias, Félix Hernández no ve opciones de poder dar ese salto continental. "Somos novenos y nos corresponde la Champions. Hoy por hoy no hay ninguna opción, y si alguno decide no jugar la Eurocup, siempre habrá prioridades para ellos, y una de ellas seguro que será el Gran Canaria, hay cero opciones", apunta de forma tajante el máximo dirigente del club lagunero. Incluso, el interés del Andorra de repetir cierra aún más esta pequeña rendija.

"Se está rellenando toda la documentación para la Champions", explica Hernández sobre unos documentos que tienen como fecha límite el 14 de junio. Apenas nueve días por delante en los que, si llegara esa hipotética invitación de de la Eurocup "siempre se podría renunciar". "Vamos a esperar de aquí a allá para ver lo que ocurre... Tú te puedes inscribir en las dos, como me consta que ha hecho algún equipo, y después optar por una o por otra. Nosotros solo estamos preparando la documentación para la Champions", comenta el presidente.

Cuestionado por una supuesta mayor atracción que pudiera generar la Eurocup en relación con la competición organizada por la FIBA, Félix fue tajante. "Lo importante es estar de nuevo en Europa; si los jugadores hubieran ganado dos partidos más habríamos acabado en sexto o séptimo lugar y sí estaríamos en posiciones de Eurocup. Ellos son los primeros que deben saber que solo se juega si se queda entre los siete primeros, por lo que no entiendo que se diga que debemos escoger Eurocup cuando primero estuvo en la mano de los propios jugadores, y ahora depende de que renuncien otros clubes. Pero de nuestra mano no está", expuso el responsable de la nave canarista.