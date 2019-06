Beirán: "El Canarias es mi primera opción"

Javi Beirán -todavía- habla en aurinegro. Pese a los rumores que en las últimas horas situaban al madrileño de vuelta a casa en el curso 19/20 para regresar al Movistar Estudiantes, el alero ha desmentido tal extremo y ha insistido que, en estos momentos, su prioridad es, al menos, cumplir el año de contrato que le queda con el Iberostar Tenerife. "Tengo una temporada más aquí, y si bien existe una cláusula que tanto a mí como al equipo nos da la oportunidad de separarnos, y hay varios equipos que han preguntado por mi situación, ahora mismo no hay nada. Espero que todo salga bien", afirmaba ayer el exterior internacional. Una resolución en positivo que podría corresponderse con un mensaje enigmático, pero que fue despejada enseguida por el alero. "Me refiero a que me gusta estar aquí y ahora mismo el Canarias sigue siendo mi primera opción; no voy tomar ninguna decisión ni me voy a ir sin antes escuchar a este club", recalca Javi.

Una sensación en la que Beirán desearía encontrar reciprocidad por parte del propio CB Canarias. "Me gustaría estar en un sitio en donde realmente me quieran", apunta en este sentido sobre una estimación en la que bien podría entenderse una revisión de su ficha. Variación que a su vez traiga aparejada "una ampliación" de la vinculación que le une con el club lagunero y seguir, así, siendo pieza clave en los esquemas de Vidorreta. "Creo que con el tiempo me he ido ganando un rol destacado y el ser un referente del Canarias; que como yo he hecho en años anteriores, otros jugadores quieran venir porque gente como yo está aquí y saber que se podrá competir por algo importante", argumentó Javier.

También en clave canarista, Beirán considera que, "bien en Champions o en Eurocup", el objetivo del próximo Iberostar Tenerife "es clasificarse para la Copa y el playoff, algo que a su vez daría un nuevo pase para competición europea". "Si no se lograra alguna de esas cosas ya habría que analizar las circunstancias para considerar si ha sido o no un fracaso". Veremos si esos retos cuentan o no con la colaboración de Beirán. Lo que sean capaces de negociar jugador (su agente) y club en las próximas fechas despejará todas las dudas existentes a día de hoy.

Fijo en las ventanas clasificatorias para la Copa del Mundo de China, Javi Beirán sueña con que ese buen papel en la fase previa se vea recompensado este verano con una presencia en el combinado de Sergio Scariolo... al menos "en la primera lista que suele hacer" el técnico italiano. "La verdad que no he hecho cuentas sobre quiénes pueden ser los otros candidatos, pero confío y tengo esperanzas de hacerme un hueco ahí", apunta el alero. En el caso de que finalmente se produjera esa llamada del preparador de Trieste, Beirán quiere recibirla "en la mejor forma posible", por lo que después de dos semanas de descanso tras el prematuro final de la ACB, el próximo lunes comenzará a ejercitarse por su cuenta para no perder el tono físico. "Si no estoy entre los elegidos pues seguiré trabajando igual para ganarme ese puesto en las próximas ventanas y en otros partidos que tenga que disputar la selección.

La llamada de un grande

Ya en los últimos veranos se ha vinculado a Beirán con algunos de los conjuntos punteros de la ACB; caso de Valencia y Unicaja. "Para que se diera tienen que coincidir varias circunstancias, pero creo que tendría el nivel para militar en este tipo de clubes".

El objetivo de mejorar

Tras acabar la temporada como el sexto jugador más valorado de la ACB (15,4 créditos por partido), Beirán se marca como reto mejorar para el curso venidero. "Es complicado mantener esos números, pero creo que sí podré hacerlo; trabajaré en el verano para ello", afirma el alero.

Un verano ajetreado

Al margen de su trabajo habitual y de la posible llamada de la selección, Beirán volverá a dedicar unos días de este periodo estival para sus propios campus: los dos que organiza en La Gomera y un tercero de tecnificación en Adeje.

El sueño de la selección