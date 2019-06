La rúbrica continental de María Beautell

"Voy a dar la campanada a los 40 -años-, como Miguel Ángel Jiménez". A sus 38, María Beautell bromea entre un remanso de felicidad, tras adjudicarse hace escasos días la quinta prueba del Letas -Ladies Ladies European Tour Access Series, segunda categoría del golf europeo-, celebrada en el Golf de Lavaux -Puidoux, Suiza-.

El Lavaux Ladies Championship 2019 supuso su primer triunfo profesional a nivel continental de toda su carrera, comenzada en el año 2005. "En el golf no hay edad y la experiencia es importante. Me cuido. Me encuentro mejor, más en forma y con más ganas que nunca", afirma la golfista.

En tierras helvéticas, su nivel fue in crescendo para acabar siendo inalcanzable para el de sus adversarias. "El primer día hice par; el segundo, menos dos; y el último, menos cuatro. Fui de menos a más. El día definitivo jugué muy bien", expresa la jugadora.

Beautell asegura que ha tenido "muy buenas sensaciones durante todo el año", que comenzó en abril. "Estaba jugando muy bien y faltaba que saliera el resultado. El último día -de competición- estaba bastante tranquila, a pesar de estar ahí, en la cabeza. Salí a jugar muy pausada y calmada. Otras veces me he sentido más nerviosa y he cometido más fallos".

La tinerfeña se sincera al explicar que "es el triunfo más importante" de su carrera -14 años en la élite-. "Después de tantos años luchando, es mucha satisfacción la que siento. Mucha gente me ha felicitado y me gusta compartir lo que he conseguido. Ha sido muy bonito y estoy muy orgullosa de lo logrado", indica.

María apenas ha afrontado el primer cuarto del curso, dado que restan 15 torneos del Letas -Lugo y Valencia serán las escalas españolas en julio-. En dos días arranca la cita finlandesa, en la cual no tomará parte. "Esta semana he descansado, después de cinco semanas seguidas jugando". La próxima, Beautell volverá a exhibir un golpeo que ya cuenta con rúbrica continental.