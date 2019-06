La Federación pide ayuda para sobrevivir

El ente ha pedido el rescate de Cabildo de Tenerife y OAD de La Laguna, sin tener mucho éxito

Multas y acreedores ahogan a la renovada junta directiva de la Federación Insular de Ciclismo de Tenerife (FICTF), ente que no tiene nada claro llegar hasta final del presente año. Los más de 300.000 euros de deuda que dejó la junta saliente, según se esclareció en la Asamblea General del pasado 16 de marzo, ha causado un efecto mariposa que sacude a la Federación presidida por Guillermo Fernández hasta el punto de no poder asegurar la supervivencia. Tras acudir al Cabildo de Tenerife y Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna y no sacar rédito, la Tinerfeña se reunirá hoy con la Federación Canaria de Ciclismo en busca de una ayuda por licencias.

A su llegada a la presidencia el pasado 24 de noviembre, Guillermo Fernández y su gente de confianza comprobó una situación deficitaria y de crisis en las arcas de la FICTF. En la cuenta corriente, unos 1.000 euros. No obstante, la preocupación de los dirigentes ha ido en aumento en las últimas fechas, cuando han topado con acreedores a los que deben importes hasta de 5.000 euros. A ese montante económico hay que sumarle diversas multas correspondientes a la celebración irregular de algunas pruebas.

Frente las deudas, una ínfima cantidad de unos 9.000 euros que ingresaron a principio de año en concepto de licencias. Con lo percibido se hicieron frente a algunos de los compromisos pendientes y se optó por el diálogo con algunas empresas y entidades a las que, mes a mes, le ingresan 100 euros. De momento, han evitado que los acreedores denuncien a la Federación; acción que resultaría fatídica para el ente insular.

En ese aspecto, la FICTF se encuentra en permanente búsqueda de soluciones, después del poco éxito que tuvo el auxilio solicitado al Cabildo y OAD de La Laguna. Es más, en la jornada de hoy, mantendrán una reunión con la Federación Canaria de Ciclismo en la que le solicitarán una ayuda de tres euros por licencia. Del mismo modo, se ha creado una web -www.fictenerife.com- con el objetivo de adherir patrocinadores.

La coyuntura tan adversa priva a la FICTF de tener representación de tinerfeños en campeonatos nacionales, así como de disponer de fondos para organizar pruebas de cierto postín. Además, se han visto obligados a reducir la temporalidad del contrato de la secretaria contratada para realizar trabajos relacionados con la gestión y atención al público.

Según reconoce el presidente Guillermo Fernández a este diario, no baraja dimitir, "al menos por el momento. No obstante, tengo otro trabajo y no puedo dedicarme en cuerpo y alma a esto", apunta. Las próximas semanas serán clave para eludir una suspensión de pagos que pueda llevar a la disolución de la FICTF.