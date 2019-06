Eli Vivas, la primera piedra del Clarinos para su debut en la élite

Apenas minutos después de haber logrado el ascenso el pasado 26 de abril, Claudio García, técnico del Clarinos Ciudad de los Adelantados, quiso que en sus primeras impresiones ante la prensa lo acompañaran las dos jugadoras de la casa, Laura Fernández y Eli Vivas, a las que elogió por su entrega y sacrificio diarios. Ayer, el cuadro lagunero anunció la renovación de la segunda de ellas (1,77 metros y 26 años), capitana del club morado, en el que cumplirá su cuarta campaña. "Estoy ilusionada por poder jugar con un equipo de la isla en la máxima categoría; será una temporada larga y complicada, pero Tenerife se merecía esto y espero que la gente se implique con el equipo", ha señalado la exterior de San Andrés.

"Es una jugadora de la casa que si bien lo más normal es que no posea demasiada importancia dentro de la cancha, sí tendrá una gran relevancia a nivel grupal y de estabilidad gracias a su carisma, entrega, compromiso y esfuerzo; representa los valores del club y por su trabajo en los últimos años se merece estar aquí", comentaba ayer el técnico del club de Aguere, Claudio García Morales. El preparador lagunero también calificó a su pupila como "el espejo para todas las canteranas de la Isla que quieran llegar a la élite" y a la vez aseguró que, después de un ejercicio complicado en lo físico, para el curso de su retorno a la Liga Día (ya jugó en ella con el Bembibre) estará en plenas condiciones, especialmente de su rodilla, su mayor quebradero de cabeza en estos últimos meses.

La de Vivas no será, con mucha seguridad, la única renovación del conjunto isleño para su estreno en la máxima categoría. "Estamos en conversaciones con algunas otras jugadoras y la idea es repetir a casi la mitad de la plantilla", reconoció García Morales, que también habla de "tres o cuatro canarias" en ese próximo roster. Todo, para disponer de "una plantilla larga". "Somos noveles en la categoría y no podemos permitirnos el llegar a un partido clave mermados de jugadoras por cualquier problema que nos surja", admite el técnico, que tratará de "tirar de experiencia". Sabe García que de esta elección inicial dependerá mucho el que el Clarinos no pase apuros en su lucha por la permanencia. "El nivel de los equipos de abajo ha subido muchísimo, por lo que trataremos de hacer una buena plantilla y, si es posible, hacerlo con tranquilidad", afirma como intención previa.

Configuración de plantilla

Con Vivas el Clarinos da además un primer paso para cumplir con uno de los requisitos que impone la Liga DIA, tener a cuatro jugadoras de formación dentro de una plantilla de 12 integrantes. Además, solo se permite un máximo de dos extracomunitarias. En este sentido, no es descabellado que las de Aguere apuesten por renovar a Tanaya Atkinson, la máxima anotadora de la Liga Femenina 2 este pasado curso.

Pendiente del aval

El Clarinos tendrá hasta el 5 de julio para formalizar una inscripción que conlleva una cuota de inscripción de 10.000 euros y un aval de otros 60.000. Estos días los clubes tratan de negociar con la Federación Española una rebaja del primero de los dos conceptos, que podría concretarse en la Asamblea General a celebrar la próxima semana.

Desde mitad de agosto

La temporada 19/20 se adelanta dos semanas respecto a la pasada campaña, por lo que la primera jornada se celebrará el 28 y 29 de septiembre. Por ello, la intención del Clarinos es comenzar los entrenamientos de pretemporada a mitad de agosto.