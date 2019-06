Última opción de enlazar dos victorias

El CD Tenerife es uno de los cuatro equipos que no ha conseguido enlazar dos victorias en lo que va de Campeonato. Comparte esta triste estadística con dos ya descendidos (Córdoba y Nástic de Tarragona) y con su rival de mañana, el CD Lugo, que ya solo podría conseguir romper este registro si vence a los blanquiazules y en la última jornada en tierras tarraconenses.

Los 17 equipos de Segunda que sí han logrado sumar seis puntos en dos encuentros consecutivos, lo lograron por primera vez antes del cierre de la primera vuelta del Campeonato de Liga. El Zaragoza (jornadas 19 y 20) fue el que más tardó entre ellos.

Para el equipo que dirige Luis César Sampedro no habrá otra oportunidad. Sumar los tres puntos en el Anxo Carro es la única opción si no quiere acabar la temporada con un lastre que le ha llevado a no tener asegurada la permanencia a dos jornadas para la finalización de la Liga 123. "Hemos tenido tantos puntos de inflexión que luego no se han confirmado que es mejor no pensarlo", decía José Luis Oltra cada vez que se le preguntaba por esta posibilidad durante su estancia en el banquillo tinerfeño.

Después de cada triunfo, un traspiés. Han sido seis derrotas (en Mallorca, Soria, Gijón, Oviedo, Granada y en casa contra el Almería) tras imponerse a Cádiz, Alcorcón, Rayo Majadahonda, Elche, Las Palmas y de nuevo al Rayo (fuera) y dos empates (en el Heliodoro con el Málaga y en Albacete) tras superar al Nástic y al Osasuna.

Esta mácula ensucia aún más la temporada del CD Tenerife, que en sus 42 temporadas anteriores en la categoría ha enlazado siempre al menos dos victorias consecutivas. Ni siquiera en cursos en los que ha acabado descendiendo a Segunda B o Tercera se encontró con un dato semejante. Sería, por tanto, la primera vez en su historia que no lo logra en la categoría de plata.

"No debemos pensar en Oviedo, sino en ganar", decía Luis César Sampedro el pasado jueves seguramente ajeno a esta realidad del equipo que dirige desde hace dos jornadas. Con toda la razón, porque el conjunto insular evitaría así necesitar un tropiezo del Rayo, apelaba el gallego a "poner el foco en lo que está en nuestra mano", obviando lo que suceda en el Tartiere. "Los problemas nuestros los tenemos que resolver nosotros. ¿Que puede suceder que algo nos favorezca por allá? Puede ser. ¿Tenemos la certeza absoluta? No", argumentaba pidiendo que su Tenerife acabara con uno de sus fantasmas de este curso.