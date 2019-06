Flavia Dias: "Muchos van a sorprenderse de la nueva cara del Haris"

No dejará pasar una oportunidad poco común para una fémina, tampoco perderá hora alguna en edificar un proyecto ambicioso y que responda a un cambio de ciclo. Flavia Dias, anunciada hace seis días como nueva entrenadora del Fachadas Dimurol Libby's La Laguna, pese a estar fuera del continente, trabaja a destajo en su nuevo rol en el representativo en la élite del voleibol femenino -Liga Iberdrola-. La brasileña, tras 25 años en la práctica activa del voleibol -17 como profesional-, asume que le dolerá "cambiar la rutina" de las últimas dos décadas de su vida, pero tenía claro que tenía que es algo que "tenía que llegar".

La exjugadora central y segunda capitana del conjunto del Pablos Abril en la pasada campaña, ya ha conversado con las que fueran sus compañeras y pretende que sean sus pupilas. Además, apunta en agenda nuevas incorporaciones que, según asegura, supondrán la sorpresa en unos seguidores que intentarán "corresponder. Intentaremos que los aficionados vibren y disfruten", relata a El Día.

Nueva etapa. Supongo que en usted hay una mezcla de sentimientos.

Por supuesto. Fueron 25 años dedicándome al voleibol, y ahora, pasar al otro lado es súper emocionante porque, al final, cuando empecé a estudiar Educación Física en 2002 -es licenciada universitaria-, ya tenía claro dónde me gustaría llegar un día.

Lo que está claro es que han sido muchos años jugando al voleibol y ahora dirigirá desde fuera. ¿Está concienciada para afrontar ese cambio?

Sí. Es normal que me duela saber que la rutina que llevaba como profesional desde hace 17 años, ahora cambie, pero en un momento u otro iba a pasar.

¿Desde cuándo tenía decidido dejar la práctica activa de voleibol?

Realmente, todo sucedió cuando, hace dos temporadas, tuve que volver a Brasil por problemas familiares. En ese momento, he creído que era el momento perfecto para dejarlo, ya habíamos conseguido ganar la Supercopa y la Copa de la Reina; no hay nada mejor que poder dejar la carrera deportiva después de haber conseguido títulos.

¿Qué cuota tuvo en esa decisión su lesión de rodilla? ¿Y el posterior ofrecimiento para dirigir al Haris?

La rodilla ya me venía molestando desde mi primera temporada en el Haris; está claro que no poder prepararme todos los días al cien por cien para los partidos, me molestaba mucho. Reconozco que, en muchos entrenamientos de esta temporada -por la campaña 2018/19-, no saltaba todos los días de semana para aguantar los partidos, y eso me dolía. No podía ayudar a mi equipo como realmente me hubiera gustado. En cuanto a lo que comentas de la posterior propuesta del Haris para ser su nueva entrenadora, está claro que una oferta así, y más para una mujer, no aparece todos los días.

¿Se imaginaba que, un año después de regresar a la Isla, iba a suceder esto?

Nunca me hubiera imaginado que algo así me pasaría, pero estoy muy agradecida. Primero, a Dios, por la oportunidad y, está claro que, eternamente al club, por confiar en mi trabajo.

Muchas de las que eran sus compañeras hasta el mes pasado pasarán ahora a ser sus jugadoras. ¿Será difícil para usted gestionar ese cambio de rol?

No lo creo. Mucho dependerá de la postura que yo imponga en el equipo y cómo yo aporte este nuevo rol que voy a desempeñar.

Parece que Flavia tiene algo especial que ha llegado a convencer hasta el reacio Israel Martín, que estará a su lado en el banquillo.

La verdad es que fue una alegría cuando recibí ese sí tan esperado. Tener a alguien como Israel Martín a mi lado es todo un orgullo. Todos estos años he podido acompañar su trabajo con la cantera, tanto con niños como con niñas, y creo que todos han podido ver lo victorioso que es, no puedo pedir más. Muchas veces nos ayudaba en nuestros entrenamientos, y la verdad es que no hay persona más preparada y que valore tanto la esencia del Club.

En días pasados, David Martín dijo que su sustituto -sustituta, en este caso- era alguien con su misma filosofía. No obstante, ¿se verán matices en el juego del Haris?

Creo que en lo que David y yo coincidimos es que la esencia del club y lo que este representa no se puede cambiar. Por otra parte, y en relación a esos matices que comentas, está claro que hay muchas cosas que seguirán, pero otras son importantes que cambien.

Más allá de las variantes que pueda aplicar en el estilo de juego y la manera de gestionar los partidos, ¿habrá cambios sustanciales en la plantilla 2019/20?

Hoy tenemos el 70% de la plantilla cerrada, y estamos en conversación con las demás jugadoras para cerrarlas. Habrá muchos cambios, y quizá, muchos van a sorprenderse de la nueva cara del Haris, pero, como hemos decidido, era el momento del cambio de ciclo, tanto del cuerpo técnico como de jugadoras.

¿Entonces, ya le ha hecho las primeras peticiones al presidente?

La verdad es que no, soy muy buena -dice entre risas-. No obstante, cuando regrese -se encuentra en Estados Unidos-, habrán algunas.

Se presume un aumento en el presupuesto, con usted en el banquillo y David centrado en la gestión, ¿se podrá volver a ver un Haris campeón?

El presupuesto aún no lo hemos conseguido subir, pero espero que sea algo que se pueda materializar. Lo que está claro es que el Haris es un equipo que viene manteniéndose siempre en la parte de arriba de la tabla y ahora no será diferente.

¿Cuál es el mayor sueño que se plantea Flavia Dias como entrenadora del Dimurol Libby's La Laguna?

Primero, el desafío es hacer un equipo que haga que los aficionados vibren y disfruten cada sábado de nuestra lucha; los resultados serán una consecuencia de ello.