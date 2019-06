Ferran Bassas: "Estoy preparado para coger responsabilidad y ser el base titular"

Un pasito más. Ferran Bassas -29/04/1992, Barcelona- acaba de cumplimentar su tercer curso consecutivo en las filas del Iberostar Tenerife. Este 2018/2019 ha sido en el que más ha participado y reconoce que está preparado para "ser cada vez más importante", incluso como base titular, en un equipo aurinegro al que gustaría ver jugando la Eurocopa, en detrimento de la Basketball Champions League a la que arribaron a la final esta campaña. Aún con el "sabor agridulce" que ha supuesto una temporada en la que los aurinegros se han quedado sin los playoffs de la Liga Endesa, el director de juego catalán, que no asegura su continuidad pese a tener contrato, analiza la campaña en clave positiva.

¿Qué balance hace del equipo en esta temporada?

El balance es bueno. Hemos competido muy bien en las tres competiciones donde hemos participado. En la Copa del Rey ganamos a uno de los favoritos, como era el Unicaja. Luego, en las semifinales, estuvimos a puntito de dar la sorpresa contra el Barça. En la ACB, en la primera vuelta dimos un nivel increíble. Luego tuvimos un bajón físico por la exigencia de jugar la competición europea. Al final nos pasó factura. En esa mala racha, si hubiésemos logrado una o dos victorias, habríamos entrado en los playoffs sin sufrir. En la Champions League, llegamos otra vez a la final después de dos años. Nos quedamos un poco con el sabor agridulce porque en la última jornada -de Liga- perdimos contra un equipo que ya no se jugaba nada. He leído comentarios negativos al respecto, pero si coges la temporada en general, creo que ha sido muy positiva.

¿Le sigue dando vueltas a la derrota en Fuenlabrada?

Sí, y le seguiré dando seguramente durante varias semanas. Empezamos muy bien el partido y lo teníamos controlado hasta que Popovic entró. Era su último encuentro y nos amargó la fiesta. Si no ganas este tipo de partidos, significa que no te mereces estar en los playoffs. Pero bueno, hemos hecho un buen trabajo y por el average nos hemos quedado fuera.

La prórroga en el Fernando Martín puede ser un ejemplo de las desconexiones que en momentos de partido han lastrado al Canarias. ¿Hay explicación para ello?

La verdad es que no sé exactamente cuál es el motivo, pero sí que es cierto que ha habido un poco de irregularidad en momentos de la temporada. En Fuenlabrada empezamos muy bien, luego ellos se pusieron por delante, luego volvimos a remontar... En la prórroga pasó lo mismo. Encajar esos parciales es algo que no hemos sabido controlar en esta segunda parte de la temporada. Ha sido la parte negativa.

Personalmente, ¿cómo se ha visto sobre la pista?

Bien, con confianza. He acabado jugando a muy buen nivel y ese es mi objetivo de cara a próximas temporadas: intentar ser más regular para poder ayudar al máximo al equipo, que es lo que quiero. A lo mejor es lo que me ha faltado este año. He tenido partidos muy buenos y otros muy malos.

Ha disputado medias de casi 20 minutos por choque. Parece que cada vez va a más.

Mi objetivo es seguir mejorando aspectos de mi juego. Este año he tirado más de tres. Volveré a trabajar en verano, como hago siempre.

Se está hablando de una posible salida de su compañero Rodrigo San Miguel. ¿Se ve preparado para dar un pasito más, si cabe, e incluso poder en el futuro el base titular del Canarias?

Sí, por supuesto. Estoy preparado para ser cada vez más importante, para ser el base titular y para tener esa responsabilidad. Eso ya depende del club y de lo que ellos quieran. Yo siempre estoy disponible para darlo todo. Coger responsabilidad es algo que me gusta. Creo que en este final de temporada lo he hecho y pienso que me lo puedo incluso merecer.

¿Entiende que el club necesita un nuevo aliciente, como por ejemplo jugar la Eurocopa la próxima temporada?

Creo que sí. Es el momento para el club de seguir mirando hacia delante. Creo que cambiar a la Eurocopa podría ser algo muy positivo. Eso ya es decisión del club. Cuando ganamos la Champions, se nos ofreció y el club dijo que no. No sé la idea que tienen para la próxima temporada. Pero entiendo que la Eurocopa sería dar un paso adelante.

Tiene dos años más de contrato con el Iberostar Tenerife. ¿Es imposible asegurar que va a continuar aquí la próxima campaña 2019/2020?

Seguro no hay nada.

De alguna manera, ¿ha pensado en cambiar de aires?

Siempre he dicho que he estado muy a gusto en el Canarias. Estoy muy agradecido por cómo me han tratado y es un sitio donde me gustaría estar muchos años, pero evidentemente cuando un equipo pregunta por ti o se interesa, se le escucha. Siempre voy a valorarlo todo, junto con mi pareja. Eso no quiere decir que pretenda irme.

¿Ha recibido alguna propuesta?

Sí que ha habido algún equipo que se ha interesado.

Usted es canterano del Joventut y debutó incluso en la ACB con la Penya. ¿Le gustaría regresar a Badalona algún día?

Evidentemente. Para mí, el Joventut siempre será el club de mi vida. Desde que nací, mis padres me llevaban al pabellón a ver los partidos. Me quedé un poco con la espinita de no poder jugar durante toda una temporada allí. Estuve en el segundo equipo, entrenando con el primero y jugué un par de partidos, pero no acabé siendo parte importante. La verdad es que me gustaría en el futuro.

Pleno al 56

Junto con la 2016/2017, esta ha sido la segunda campaña en la que el Canarias ha disputado más encuentros oficiales, con 56 -un total de 59, récord, cumplimentó en la pasada 2017/2018-. Todos ellos han tenido como denominador el concurso del director de juego barcelonés. Colton Iverson, Tim Abromaitis y Nico Brussino fueron de la partida en 55. Los dos primeros fueron descartados por Txus Vidorreta para el intrascendente duelo con el Opava en la Champions. El tercero no fue convocado por el bilbaíno para el partido liguero frente al Delteco GBC. "Este año he intentado cuidarme mucho y trabajar mi físico por mi estatura. Es difícil jugar tantos partidos sin perderte ni uno porque juegas dos competiciones a la vez y el cansancio también afecta a las lesiones. A veces es suerte el no tener una simple lesión de tobillo. Estoy contento con poder haber ayudado al equipo en todos. No me acuerdo del último que no jugué", apunta Bassas. Fue el 19 de noviembre de 2019, en Fontes Do Sar, contra el Obradoiro. Resultó el último encuentro con Nenad Markovic en el banquillo insular. Desde entonces, Ferrán lleva 95 partidos consecutivos sin falta con la casaca aurinegra.