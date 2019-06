La 'cabeza bendita' de Carlos Ruiz

Además, ocho de ellos sirvieron para lograr victorias

Uno de los nombres propios de este final de temporada en el Tenerife es, sin duda, Carlos Ruiz. Sus apariciones, en forma de goles, ante Las Palmas y Oviedo han dejado seis puntos en la despensa blanquiazul que pueden resultar decisivos para certificar la permanencia en Segunda. Pero no es que el central se estrene en estas lides, ya que ha aportado en la faceta ofensiva desde que aterrizó en la Isla un total de doce dianas (en Liga) que casi siempre han servido para que su equipo sume.

Cuando marca suele haber triunfo insular. El de Baza cuenta, en este sentido, con registros récord: nueve victorias, dos empates y una sola derrota (el 6-3 del Numancia en la jornada inaugural de la temporada 15/16) cuando ha visto portería. Esta docena de tantos tienen otro denominador común: casi siempre anota de cabeza. Hasta diez goles ha logrado por esta vía, algo que puede considerarse lógico en un central pero que destaca por su capacidad para enganchar remates, sobre todo, en el primer palo.

En esa ubicación, Carlos Ruiz le marcó a Las Palmas en el derbi más reciente. Pero con anterioridad lo logró contra el Deportivo y el Hércules en la 2013/2014, el Valladolid en la 2016/2017 y el Numancia en la 2017/2018. Desde el segundo palo, en cambio, solo anotó en dos ocasiones: Numancia en la 2015/2016 y Zaragoza en la 2017/2018. En el corazón del área también hay otros tres tantos: Sabadell en la 2014/2015, Zaragoza en la 2016/2017 y el de la pasada semana contra el Oviedo, este en una segunda jugada. Con el pie marcó solo dos veces: contra el Mirandés (2013/2014) y el Numancia (2015/2016).

De ahí que ayer, no sin acierto, uno de los aficionados blanquiazules presentes en el entrenamiento que desarrolló el Tenerife en Abegondo saludara al central granadino calificándolo como "cabeza bendita". Para el conjunto insular lo ha sido muchas veces y, en algunos casos, en momentos de gran necesidad.

"Se les ve muy contentos conmigo y, por eso, solo tengo palabras de agradecimiento a todos, a los que han venido y al resto. Me siento muy querido y, por suerte, estoy teniendo más protagonismo ahora. Esto me permite devolver ese cariño con esfuerzo, trabajo y sudor", decía ayer un sonriente Carlos Ruiz ruborizado por esa calificación dirigida a sus testarazos. "Estoy contento de poder ayudar al equipo. Ahora estoy teniendo la suerte de haber marcado en dos partidos importantes para el equipo, que nos permiten llegar con las posibilidades intactas a esta jornada de mantener la categoría. Me enorgullece y me alegra mucho, hay que trabajar duro para cuando tienes que participar. Así lo he hecho durante toda mi trayectoria", completó.

"No nos la queremos jugar en la última jornada"

Carlos Ruiz no quiere ni escuchar hablar de afrontar el partido del próximo domingo contra el Real Zaragoza con la necesidad de sumar una victoria para sellar la permanencia. "Es cierto que dependemos de nosotros mismos y, si por desgracia fallamos en Lugo, tendremos una oportunidad más en casa. Pero no podemos pensar en eso, hay que finiquitar esto cuanto antes, y la única manera de hacerlo por nosotros mismos es ganando, sin mirar a otros campos", apuntaba yer en rueda de prensa. Aunque los últimos resultados han restado algo de dramatismo al encuentro de mañana, el granadino sabe que ninguno de los dos equipos "se la quiere jugar en una última jornada".

En este sentido, es consciente de que el Tenerife se enfrenta a "un rival que se juega lo mismo que nosotros y delante de su gente, que le apoyará desde el minuto uno. Será bonito de jugar, pero hay que poner mucha atención a cada jugada que haya y aprovechar nuestras opciones para ganar".

Ni una mirada al banquillo para saber el resultado del Oviedo- Rayo Majadahonda. Esa es la idea de Carlos Ruiz. "Tenemos claro que dependemos de nosotros y no tenemos que mirar a otro sitio. Todo lo que sea distraerse y pensar en Oviedo será perjudicial para nosotros. Hay que tener la mente puesta en lo que nos jugamos nosotros en nuestro partido. Si no sacamos los tres puntos ya veremos", explicó.