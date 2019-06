Jorge Rodríguez y Javier Pérez, por las nubes de principio a fin

Finalizó como empezó. Dominio total del equipo formado por Jorge Rodríguez-Javier Pérez (Mitsubishi Lancer Evo VIII) en el 12º Rallysprint Cielo de La Palma, tercera cita del Campeonato de Canarias de la modalidad y puntuable también para el Provincial de Santa Cruz de Tenerife y para el Insular de La Palma (incluido el Trofeo de Promoción).

Los palmeros continuaron en la segunda y última jornada su hegemonía en cada una de las pasadas, sin dejar ningún triunfo parcial (tramos cronometrados) a la competencia. Rodríguez sumó 50 segundos de ventaja en el cómputo global de las ocho especiales disputadas en el tramo San Andrés-Sauces-San Andrés, rodando a un buen ritmo, pero sin complicaciones ni excesos que hicieran peligrar su liderato.

La segunda posición del podio también fue mantenida por el Honda Integra de Carlos Alexis Martín y María Ithaisa Rodríguez, que se fueron alternando con otros pilotos en las plazas de honor siempre por diferencias cortas. Solo hubo 2,5 segundos de diferencia sobre los dueños finales de la tercera plaza, Julián González y Héctor Rodríguez, con un Citroën Saxo VTS. De esta forma, los tres primeros clasificados del viernes repitieron igualmente.

El Honda de Kevin Remedios y Marta Fuentes fue mejorando y pasó del sexto al cuarto puesto en la general, a 31 segundos de los anteriores y superando por apenas dos segundos al otro Honda de Daniel Suárez y Daniel Suárez, quintos absolutos.

No fue la prueba de Samuel Rodríguez y Carlos Pais -Lancer Evo VI-, que fueron algo irregulares, debido a los problemas mecánicos, y no brillaron como en otras ocasiones, bajando hasta la sexta posición.

Ayoze Pérez y Rubén Hernández, con Peugeot 106, finalizaron en la séptimos, por delante del SEAT León de Adrián Lugo y Rayco Hernández, actuales campeones regionales de esta especialidad.

Fran Santana y Pedro Quesada llevaron el Opel Corsa hasta la novena plaza; y Martín Montesinos y Jordán Brito cerraron el grupo de los 10 primeros, con el triunfo en el apartado de Promoción del Campeonato de La Palma. En este apartado fueron segundos Jesús Sánchez-Rusbel Pérez y terceros Sergio Bello-Yoser Cruz. Un total de 25 equipos lograron la clasificación final y 12 se quedaron por el camino por diferentes motivos.

La Escudería Revys Motorsport no tuvo problemas para el buen desarrollo del rallysprint, aunque se vio un poco afectada por las anomalías técnicas de varios vehículos en temas de seguridad, que no pudieron ser subsanadas. Por este motivo no fueron autorizados a tomar la salida varios participantes el viernes, entre ellos, uno de los pilotos favoritos, el veterano Nicomedes Pérez.