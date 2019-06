Sampedro duda entre Racic y Undabarrena

Luis César Sampedro madura el once que alineará mañana en el Anxo Carro, donde deberá incluir al menos dos novedades con respecto al que salió victorioso el pasado domingo de su duelo con el Real Oviedo. La lesión de Suso Santana, que le mantendrá apartado de los terrenos de juego hasta la pretemporada, y la sanción a Jorge por ver la quinta amarilla de este ciclo le obligarán a modificar sus planes.

La ausencia del central la solventará retrasando a Alberto Jiménez a la zaga, donde le había alineado como titular en el Martínez Valero. Esto dejará otra vacante en el centro del campo, lugar en el que deberá elegir acompañante para Milla. Racic y Undabarrena pugnan por esa posición y ambos se reparten ventajas. El primero, ya recuperado del proceso vírico que le impidió ser de la partida el pasado domingo, había estado en el once de Elche. Tiene en contra los números, puesto que el Tenerife solo ha ganado dos partidos de los quince que ha disputado el serbio. En cambio, con el vasco sustituyéndole ganó a Osasuna y Rayo Majadahonda.

En el vestuario, donde no gustaron unas instantáneas de Racic filtradas en la redes sociales el pasado fin de semana, prefieren a Undabarrena. Es, sin duda, la decisión más difícil para Sampedro. Pero no la última, puesto que la banda derecha también ha quedado descubierta.

En esta última demarcación no tiene jugadores naturales. Pueden adaptarse otros, como Malbasic y Montañés, con los que ha ensayado durante la semana. El atacante serbio y el extremo castellonense pueden ocupar los dos perfiles y tienen muchas papeletas para partir de inicio en el Anxo Carro. El tercero en discordia es Isma López, que podría actuar como extremo por delante de Héctor Hernández. De hecho, su entrenador ya lo utilizó en esa posición durante los últimos minutos del choque contra el Real Oviedo.

La presencia de los canteranos Javi Alonso y Josué durante toda la semana en los entrenamientos del primer equipo había dejado abierta la posibilidad de que alguno de los canteranos formara parte de la expedición blanquiazul a tierras lucenses. Finalmente no será así. En la decisión, Sampedro ha tenido en cuenta también que el filial está disputando las eliminatorias de playoff de ascenso a Segunda B, con lo que mermaría su potencial solo para engordar la lista de convocados para Lugo.

La cruz de Dani Hernández: 15 partidos seguidos encajando

Dani Hernández, portero del CD Tenerife, sabe que a su equipo le está lastrando no mantener la portería a cero desde hace ya demasiado tiempo: ya son quince jornadas (desde el 2 de febrero en La Coruña). "Evidentemente si no te hacen gol aseguras un punto. Llevamos muchos partidos seguidos recibiendo goles y eso lastra mucho. Queremos romper esa estadística, pero si ganamos 3-4 nos vendremos igual de felices. Hay que hacer un gol más que ellos", comentaba en rueda de prensa poniendo, como de costumbre, los intereses colectivos por delante de los individuales.

"Ganando se acaba todo y hay que ir con esa mentalidad a Lugo para salvarnos de la manera más rápida", deseó el guardameta blanquiazul quien espera dejar atrás una temporada "muy dura". De ahí que vayan a esforzarse para "volver de Lugo con el objetivo cumplido y llegar a la última jornada con los deberes hechos".

No será sencillo porque enfrente estará una escuadra al alza. "Es un rival directo y tendremos que competir bien. Lo hemos visto durante el año y esta semana especialmente", aseguró Dani que espera no echar de menos a su amigo Suso sobre el césped. "Nadie puede decir que no da la cara por el equipo. Lo vimos en el descanso, tenía la cara hundida pero no quería abandonar. Incluso no quería operarse para seguir ayudándonos", desveló.