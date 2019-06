Luis Pérez: "No me lo puedo creer"

Luis Pérez: "No me lo puedo creer"

Luis Pérez Maqueda, futbolista del CD Tenerife procedente de la cantera del Sevilla FC, escribió hoy que no se podría creer la noticia del fallecimiento en accidente de tráfico del jugador José Antonio Reyes, ocurrido este mediodía en Sevilla.



"No me lo puedo creer. Amigo y compañero de profesión. Como me dijiste la última vez que nos vimos, disfruta la vida que esto dura muy poco. DEP", escribió en su cuenta personal de Twitter el lateral derecho nacido -como José Antonio Reyes- en Utrera.