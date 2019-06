El Iberostar va a por Beqa Burjanadze

El Real Betis Energía Plus, otro de los pretendientes para el interior

Sin perder un día, con la intención de construir una plantilla potente y, si es posible, que supere a lo que, en la cúspide canarista, definieron como "la más compensada de la historia del CB 1939 Canarias". Así está trabajando un Aniano Cabrera que ya ha empezado a ejecutar una hoja de ruta que pasa, primero, por renovar a la columna vertebral, y luego, por intentar materializar las prioridades que había anotado en su agenda. Uno de los puestos a reforzar, y a sabiendas del interés que genera en el mercado Tim Abromaitis, es el de ala pívot. Beqa Burjanadze (Tiflis, Georgia, 3/1/1994) es del agrado de director deportivo y del técnico Txus Vidorreta.

Primeros contactos y oferta. Según ha podido saber este diario, la entidad canarista ya se ha puesto en contacto con la agencia de representación -Sports Promotion- del jugador y le ha emitido una propuesta para que Beqa se convierta en uno de los integrantes de la plantilla 2019/20.

La condición de agente libre que posee Burjanadze y su gran rendimiento en su periplo como jugador ACB, lo convierten en jugador codiciado por muchos de los equipos de perfil medio de la élite cestista nacional. El descenso del Delteco Guipúzcoa Basket y el contrato que tenía el oriundo de Tiflis con el conjunto de San Sebastián, abocaron a la separación de caminos entre el ala pívot y su club en la campaña que culminará con el playoff por el título de Liga que se está disputando.

Además, su país de origen y el pasaporte georgiano hacen que se incremente el interés en él, debido a que no ocupa plaza de extracomunitario. De hecho, a parte de la apuesta fuerte del Iberostar Tenerife, consta una del que fuera su equipo en los cursos 2010/11, 2012/13 y 2013/14, el CB Sevilla -actual Real Betis Energía Plus-, que recuperó la categoría que perdió hace un año. No obstante, hay varios equipos más que persiguen su contratación.

Sin haber cerrado nada aún, la última palabra la tendrá Beqa, quien tampoco quiere abandonar la formación académica. En unos días puede haber noticias.