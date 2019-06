Eloy Jiménez: "Será un duelo de poder a poder"

El entrenador del CD Lugo, Eloy Jiménez, ha afirmado en rueda de prensa que su equipo no especulará mañana ante el Tenerife en un encuentro clave para la permanencia. "Nosotros vamos a hacer nuestros deberes y no esperar a lo que hagan los demás. Nos está yendo muy bien y tenemos que salir del minuto cero al 94 a máxima intensidad, a dar cada uno la mejor versión. Eso es lo que nos ha llevado a llegar a estas alturas con posibilidades y dependiendo de nosotros. Aquí no hay especulación", señaló.

El técnico del conjunto gallego indicó que la victoria del Tenerife en su cancha ante el Oviedo le ha "venido bien para coger confianza" y que se trata de un equipo "con jugadores de calidad que te pueden hacer daño". Por eso, apostó por "estar igual o más enchufados que ante el Deportivo y el Almería y hacer de nuestra casa un fortín". Jiménez auguró un "partido abierto, de poder a poder" e indicó que "los móviles están prohibidos" porque no quiere recibir "ningún tipo de información" sobre lo que suceda entre el Rayo Majadahonda y el Oviedo.