El Tenerife desconfía del Real Oviedo

Recelo. Esa es la palabra que define el sentir de un vestuario, el del CD Tenerife, que viajará a Lugo con la intención de sumar los puntos que le faltan para asegurar la permanencia sin mirar lo que sucede en el Carlos Tartiere, estadio donde todo lo que no sea una victoria del Rayo Majadahonda ante el Real Oviedo también significaría la salvación matemática de los insulares. Los blanquiazules saben que dos empates o un triunfo evitarían necesitar el favor del equipo que dirige Sergio Egea, al que la derrota del domingo en el Heliodoro parece haberlo desactivado.

"El equipo está mal porque somos conscientes de lo que se podía haber logrado: un ascenso, disfrutar de jugar en Primera... y hacerlo en mi caso con mi equipo. No lo logramos", comentaba el pasado miércoles Saúl Berjón. Ante la sorpresa de los periodistas añadió que lucharán "por sumar los seis puntos", pero pidió ser "realistas" y calificó las opciones carbayonas de entrar en playoff como "un milagro".

En términos similares se expresó Christian Fernández ayer: "Somos muy buen equipo pero no llegamos a ser uno ganador. Es lo que nos ha fallado", deslizó dando por finiquitadas las opciones de ser sexto del Oviedo. Otros síntomas pasan por la salida del panameño Yoel Bárcenas, que podría unirse a su selección para preparar la Copa Oro y ni siquiera estar presente este domingo y la idea del técnico de dar cancha a algunos canteranos. El Rayo, mientras, se agarra a este clavo ardiendo y sueña con la salvación.

Iriome: "Me gustaría que se salvara el Tenerife"

El tinerfeño Iriome González aseguró ayer que "el ambiente está bien" en el vestuario de Lugo y que están "contento por depender" de ellos mismos para certificar la permanencia en Segunda. Por eso, desean "ganar este fin de semana para cerrar la temporada".

Sobre la visita del equipo de su tierra, comentó que será "un partido complicado porque ellos se están jugando mucho y tienen futbolistas de mucha calidad". Hizo alusión a las bajas insulares, que son "positivas" para el Lugo porque se trata de jugadores "que están haciendo muy buen papel".

El futbolista icodense contó en sala de prensa que el Tenerife confeccionó la plantilla "para otra cosa y se han encontrado en una situación difícil y que no se esperaba en la Isla". Además, deseó que también logre el objetivo. "Me gustaría que se salvara el Tenerife también, pero si tuviera que elegir a uno sería el Lugo, que es el que me paga. Además, aquí he recibido mucho cariño", dejó claro el extremo.

Cuestionado por la coincidencia con el Oviedo-Rayo reconoció que aislarse es imposible. "Siempre que hay horario unificado te acabas enterando del otro resultado, pero tenemos que estar centrados en lo nuestro", manifestó deseando que se viera en el Anxo Carro "un partido bonito, para unirnos más después de una temporada difícil en la que llevas tiempo deseando que llegue el momento de la salvación matemática".

Agotadas las entradas del Lugo-Tenerife

La promoción de entradas a 1 euro para acompañantes de abonado en el último choque en casa ha tenido éxito en Lugo, donde se han agotado las localidades para el partido de este domingo contra el Tenerife (19:00 horas) en el que los de Eloy Jiménez quieren sellar su permanencia. Estará lleno por tanto el Anxo Carro para presenciar este duelo directo.

Más de un centenar de blanquiazules

El Tenerife decidió financiar 400 entradas para los aficionados que decidieran acompañar al equipo en el recinto lucense, aunque no se llegará a cubrir ese aforo en su totalidad. Ayer estaba garantizada la presencia de más de un centenar de seguidores blanquiazules y este número se verá incrementado en las próximas horas.