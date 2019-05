"Marcaremos unos pasos a seguir sin presionar a nadie"

Parece que imperará la cordura y se respetarán los procesos naturales para que el cambio no arrase con una estructura que se ha levantado con sumo esfuerzo. Rafael Del Amo, presidente del Comité Nacional del Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y segundo de abordo de Luis Rubiales en el mentado ente, expone a este diario los diferentes parámetros que contemplará una reestructuración que se aplicará de manera paulatina. "No estamos cómodos con que se nos conozca como LaLiga, porque no tenemos nada que ver con ellos. No obstante, Iberdrola seguirá con nosotros. Tenemos un acuerdo para tres años y ya me están pidiendo para aumentarlo a cinco", revela el dirigente navarro.

Parece que el temor inicial que suscitó en los clubes la reestructuración se ha ido apaciguando.

Era un proyecto que estaba claro y que viene respaldado por el Comité Nacional del Fútbol Femenino y la Asamblea. Era necesario implementar un cambio. Primero, tener unos estadios acordes a la categoría; ya no vale cualquier campo. Eso sí, te daré un tiempo para que arregles y, si es posible, pongas césped natural; ¿qué equipo hay en Primera División masculina que no tenga un campo en condiciones? Además, debemos exigir una transparencia económica que evidencie que es un proyecto solvente. Marcaremos unos pasos sin ahogar ni agobiar para que, en un plazo de tres-cuatro años, tengamos una categoría acorde a lo que debe ser una Primera División.

¿Qué mínimos se le exigirán a los equipos de cara a la temporada 2019/20?

De momento dejaremos la Primera tal y como está e iremos marcándole los pasos. No podemos cambiarle los planes a los equipos que están ahí por méritos propios, luego, paulatinamente, les marcaremos lo que tienen que mejorar. También intentaremos que se mejore la cantera de los clubes, así se beneficiará el propio club y también la selección española.

Ya que menciona el término de cantera, parece que aún no hay un criterio definido acerca de ella.

Una jugadora canterana será la que salga de tu equipo, lleve en él un mínimo de tres años, haya empezado en tu club...esos serían los requisitos para considerarlas como tal. Luego, estamos viendo la posibilidad de aceptar canteranas nacionales, que son aquellas que llevan en un mismo club un mínimo de tres años. No negaremos la participación de extracomunitarias, pero sí intentaremos favorecer a las jugadoras que hayan tenido ficha con la RFEF equis tiempo. Estamos aunando posturas.

¿Impondrán un límite de jugadoras extracomunitarias por club?

No. Lo que sí es verdad es que todas las chicas que estén en Primera División y cobren, deben tener ficha profesional, eso es por lógica. No estamos apretando a los clubes, estamos llegando a acuerdos donde ellos se sientan cómodos.

¿En esos acuerdos está presente la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF)?

Sí, está con nosotros trabajando. De hecho, en las mesas de trabajo que hemos llevado a cabo, no hemos dejado a nadie fuera. La Asociación, que ha hecho un trabajo en su momento, tiene que estar. No obstante, hay que cumplir con una serie de cosas que no valen para todos.

Parece que la RFEF irrumpió en una situación en la que la ACFF lideraba el crecimiento del fútbol femenino.

Había cosas que no se estaban haciendo bien y había alguien que se estaba intentando aprovechar de una competición que no era suya; vendieron unos derechos televisivos sin contar con el propio dueño de la competición. Se dio una situación en la que tuvimos que dar un golpe sobre la mesa y decir: señores el camino no es este, os estáis equivocando. No nos saltemos las normas y trabajemos todos de la mano. Desde que yo estoy al frente, mi misión es unir, unir y unir.

¿Qué pasa ahora con el contrato televisivo que se había firmado con Mediapro?

Es algo que hicieron ellos y es un problema que no nos compete. Yo tengo mis dudas de si realmente lo firmaron. Lo hicieron sin contar con Barça, Athletic y RFEF, ¿qué tipo de venta es esa? Es ilógico. Pusimos orden y pensamos que se puede conseguir más de 3 millones de euros; ese dinero será para los clubes, la Federación no quiere nada de eso.

Hablemos de otro de los temas que generan controversia: las invitaciones federativas a ciertos clubes para que compitan en Primera.

Eso se aplicaría en caso de que algún club no quiera estar en la competición, aunque, si no está con nosotros, no tendrá con quien competir. Estamos haciéndole saber a los clubes que si tienen un soporte masculino, mejor, porque tendrán una estructura ya creada y unas instalaciones ya hechas. Sin embargo, si eres independiente y autosuficiente, mejor que mejor.

¿Le recomendarán explícitamente al Granadilla Egatesa adherirse a un club masculino?

Nunca he hablado con sus responsables de este tema. Me gustaría saber su opinión, pero puedo pensar que estarían súper cómodos teniendo unas instalaciones y un soporte económico como el del CD Tenerife. El día que se cansen los que están al frente del Granadilla, ¿qué pasará con ese proyecto? Ese es el miedo que tenemos, aunque bastante están haciendo. Chapeau por el trabajo que están realizando. Estuve en sus instalaciones en el primer partido de liga y para estar en Primera División se requiere algo mejor. Merecen algo más. Ahora bien, no vamos a meter presión para que mejoren o cambien de instalaciones. Tranquilidad, no vamos a precipitar nada.