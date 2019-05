Joel García y Johana Ardel ganan la Milla de La Orotava

Bajo un intenso calor, y con más de 200 deportistas se disputó ayer la VIII Edición de la Milla Urbana Villa de La Orotava, organizada por el Club Atletismo Clator y el Ayuntamiento orotavense y que se disputó ayer jueves, Día de Canarias, en el Circuito Urbano de la Avenida Emilio Luque, que registró una gran afluencia de aficionados que aplaudieron la disputa de las distintas categorías.

Los vencedores absolutos fueron en masculinos el atleta del Clator, Joel García, con un crono de 4:31, mientras que a cuatro segundos de diferencia (4:35) entró como segundo Agonery Díaz del Bikila y la tercera posición con un tiempo de 4:48, fue para Alejandro Rodríguez, también del Bikila.

En el resto de categorías, los vencedores fueron: Erika Morales y Dailos Gutiérrez (Sub '8); Keily García y Adrián González (Sub '10); María Camacho y Mauro González (Sub '12); Amaia Amorrortu y Samuel Sánchez (Sub '14); Carla Salazar y Adrián Fraile (Sub '16); Laura García y Luis Hernández (Sub '18); Andrea Álvarez y Alexei Sanblás (Sub '20); Susana Prieto y Pablo Rodríguez (Sub '23); Johana Ardel y Joel García (Senior); Pili González y José Hernández (Master A); Cristo García y Javier Betancourt (Master B); Tomás Hernández (Master C) y Manuel León (Master D).

Hubo medallas para todos los participantes de categorías de base y trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, además de importantes premios donados por empresas colaboradoras y de premios en metálicos para los ganadores absolutos.

La prueba que contó con la totalidad de clubes de atletismo de Tenerife, al ser valida para el Campeonato de Tenerife de Milla en Ruta.